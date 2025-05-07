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Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» выпустил беспроводные TWS-наушники Commo OST Earphones

Стоимость — 4990 рублей.

Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • «Яндекс Фабрика» представила беспроводные вакуумные наушники Commo OST Earphones с активным шумоподавлением.
  • Устройство оснащено защитой от влаги и пыли по стандарту IPX4 — то есть наушники устойчивы к водным брызгам и поту. Управлять ими можно с помощью сенсорных кнопок.
  • Частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц, что означает вывод как высоких частот, так и глубоких басов. Доступные цвета — белый, серый и лавандовый.
  • Commo OST Earphones поддерживают беспроводную зарядку. Время работы наушников — шесть часов, зарядного кейса хватит минимум на четыре подзарядки. Стоимость — 4990 рублей.
«Яндекс» выпустил беспроводные TWS-наушники Commo OST Earphones

#новости #яндекс

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