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Артур Томилко
Техника

Nvidia представила новый чип для ИИ и анонсировала строительство суперкомпьютера совместно с тайваньской Foxconn

Компания также начнёт предлагать сторонним производителям технологию ��ля создания систем на основе нескольких чипов.

  • Глава Nvidia Дженсен Хуанг рассказал о новых продуктах в ходе выставки электроники Computex на Тайване, пишет Bloomberg.
  • Один из них — новая система RTX Pro Server, которая в четыре раза мощнее флагманского чипа H100 при работе с DeepSeek и в 1,7 раза в некоторых задачах для Llama от Meta*, отметил Хуанг. RTX Pro Server находится на стадии производства.
  • Глава Nvidia также представил новую версию NVLink Fusion — решения для создания «индивидуальных систем ИИ» с использованием нескольких объединённых чипов. До этого компания предлагала такие продукты только на основе собственных компонентов, но теперь планирует продавать технологию сторонним производителям.
  • Помимо этого, Хуанг рассказал, что Nvidia совместно с Foxconn планируют построить суперкомпьютер для ИИ на Тайване. Подробностей о сроках проекта и объёме инвестиций он не привёл, но отметил, что инициативу поддерживает местное правительство.
DTF
Деньги
Nvidia повысила цены почти на все чипы из-за пошлин и роста затрат — СМИ

Компания не хочет терять прибыль на фоне экономических изменений.

Nvidia повысила цены почти на все чипы из-за пошлин и роста затрат — СМИ

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #nvidia

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