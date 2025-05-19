Nvidia представила новый чип для ИИ и анонсировала строительство суперкомпьютера совместно с тайваньской Foxconn

Компания также начнёт предлагать сторонним производителям технологию ��ля создания систем на основе нескольких чипов. Глава Nvidia Дженсен Хуанг рассказал о новых продуктах в ходе выставки электроники Computex на Тайване, пишет Bloomberg.Один из них — новая система RTX Pro Server, которая в четыре раза мощнее флагманского чипа H100 при работе с DeepSeek и в 1,7 раза в некоторых задачах для Llama от Meta*, отметил Хуанг. RTX Pro Server находится на стадии производства.Глава Nvidia также представил новую версию NVLink Fusion — решения для создания «индивидуальных систем ИИ» с использованием нескольких объединённых чипов. До этого компания предлагала такие продукты только на основе собственных компонентов, но теперь планирует продавать технологию сторонним производителям.Помимо этого, Хуанг рассказал, что Nvidia совместно с Foxconn планируют построить суперкомпьютер для ИИ на Тайване. Подробностей о сроках проекта и объёме инвестиций он не привёл, но отметил, что инициативу поддерживает местное правительство.DTFДеньги12 маяNvidia повысила цены почти на все чипы из-за пошлин и роста затрат — СМИ Компания не хочет терять прибыль на фоне экономических изменений.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #nvidia