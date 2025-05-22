Xiaomi представила флагманский чип Xring O1 и смартфон 15S Pro на нём

Цена устройства в Китае — от 5499 юаней.Источник здесь и далее: GSMarenaXiaomi представила флагманский чип Xring O1, созданный по 3-нм техпроцессу, — достаточно мощный, чтобы конкурировать с Qualcomm Snapdragon 8 Elite, пишет The Verge.Это 10-ядерный процессор, в состав которого входят два ядра Cortex-X925 с частотой 3,9 ГГц, четыре на 3,4 ГГц, а также по два ядра с частотой 1,9 ГГц и 1,8 ГГц.По словам гендиректора Xiaomi Лэй Цзюня, которые приводит CNBC, Xring O1 превосходит A18 Pro от Apple по «нескольким техническим показателям». Однако он отметил, что производительность чипа следует рассматривать как показатель усилий, которые приложили инженеры Xiaomi, а не как попытку притеснить Apple.Компания также представила смартфон 15S Pro на чипе Xring O1. Устройство получило дисплей диагональю 6,73 дюйма с пиковой яркостью до 3200 нит, аккумулятор ёмкостью 6100мА·ч, проводную зарядку на 90 Вт и беспроводную на 50 Вт.Камеры четыре: широкоугольная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 50 Мп с углом обзора 115˚, телеобъектив на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом и фронтальная на 32 Мп. Память — 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной.Цена для Китая — от 5499 юаней (около 61 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 мая 2025 года), пишет GSMarena. О запуске на международных рынках компания пока не сообщила.#новости #xiaomi