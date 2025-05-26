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Карина Пардаева
Техника

Китайский разработчик Unitree Robotics провёл первый турнир по боям роботов-гуманоидов

Одна из ключевых задач для участников — подняться после падения менее чем за восемь секунд.

Источник фото: Unitree
Источник фото: Unitree
  • Iron Fist King прошёл 25 мая 2025 года в рамках CMG World Robot Competition, сообщает телеканал CCTV.
  • На ринг «вышли» роботы Unitree G1. Один такой весит 35-47 кг в зависимости от модели (G1 или G1 EDU), его рост — около 127 см. «Соперники» показывали удары кулаками, коленями, а также комбинировали их. Ими управляли операторы через контроллеры или голосовые команды.
Источник видео: CGTN / YouTube
  • В самой компании заявили, что G1 способен выдержать «сильные удары» и быстро подняться, чтобы перейти к контратаке.
  • Unitree Robotics представила G1 стоимостью от $16 тысяч в 2024 году. Дату выхода и объёмы выпуска компания тогда не уточнила.
  • Гуманоид работает на основе большой модели UnifoLM. Тренировали его с помощью методов имитационного обучения и обучения с подкреплением.

#новости #unitree #роботы

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