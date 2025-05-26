Китайский разработчик Unitree Robotics провёл первый турнир по боям роботов-гуманоидов

Одна из ключевых задач для участников — подняться после падения менее чем за восемь секунд.Источник фото: UnitreeIron Fist King прошёл 25 мая 2025 года в рамках CMG World Robot Competition, сообщает телеканал CCTV.На ринг «вышли» роботы Unitree G1. Один такой весит 35-47 кг в зависимости от модели (G1 или G1 EDU), его рост — около 127 см. «Соперники» показывали удары кулаками, коленями, а также комбинировали их. Ими управляли операторы через контроллеры или голосовые команды.Источник видео: CGTN / YouTubeВ самой компании заявили, что G1 способен выдержать «сильные удары» и быстро подняться, чтобы перейти к контратаке.Unitree Robotics представила G1 стоимостью от $16 тысяч в 2024 году. Дату выхода и объёмы выпуска компания тогда не уточнила.Гуманоид работает на основе большой модели UnifoLM. Тренировали его с помощью методов имитационного обучения и обучения с подкреплением.#новости #unitree #роботы