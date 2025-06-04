Starlink выпустила обновлённую спутниковую тарелку Performance для «самых экстремальных условий»

Доступна для бизнеса, стоит $1999.Источник здесь и далее: StarlinkPerformance — «самый прочный» комплект Starlink для доступа к интернету в экстремальных условиях и удалённых местах, сообщила компания.У тарелки алюминиевый корпус и степень защиты от пыли и воды IP69K. Заявленная скорость передачи данных — более 400 Мбит/с.По словам компании, устройство может выдержать ветер со скоростью до 270 км/ч, температуру от -40°C до 60°C. Срок службы — до 10 лет при использовании вблизи солёной воды или в полевых условиях.Starlink Performance разработали для использования в движении и условиях «высокой вибрации» — например, в сельском хозяйстве или строительстве.Starlink Performance Kit доступен для корпоративных клиентов из США, уточняет PCMag. Цена — $1999 (около 157,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 июня 2025 года), отдельно оплачивается подписка. Гарантия на три года по сравнению с одним годом для стандартных тарелок Starlink в США.#новости #starlink