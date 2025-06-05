The Information узнало о планах Amazon по тестированию роботов-гуманоидов для доставки заказов

Они будут передвигаться на фургонах Rivian и доносить посылки до двери.Робот Digit от Agility Robotics, которого Amazon уже использует на складахAmazon разрабатывает программное обеспечение на основе ИИ, которое позволит использовать роботов-гуманоидов для доставки заказов, выяснило The Information. Материал издания пересказало The Verge.По словам источников, компания завершила строительство «гуманоидного парка» в Сан-Франциско. Он оборудован полосой препятствий, где будут тестировать роботов.В частности, их планируют научить «забираться в кузов фургона Rivian, а также вылезать из него», чтобы доносить посылки до двери. Когда компания планирует приступить к обучению, не уточняется.По данным The Information, Amazon будет тестировать работу своего ПО на разных моделях роботов, в том числе на устройствах китайского стартапа Unitree, стоимость которых составляет $16 тысяч.Робот Unitree G1 Вместе с тем Amazon рассказала о создании новой команды, которая займётся созданием складских роботов под управлением «агентского ИИ». Они будут понимать команды на естественном языке, а также смогут «сообща выполнять задачи разного профиля». Подробностей компания не раскрыла.Amazon уже использует различные модели роботов в своих распределительных центрах. Они, например, занимаются сортировкой заказов, погрузкой и перемещением товаров внутри складов.Таня БоброваБудущее22.05.2019Американский стартап Agility Robotics и Ford испытают двуногих роботов для доставки посылок до двери Это позволит решить проблему последней мили, считают в компаниях.#новости #amazon