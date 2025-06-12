Microsoft отказалась от разработки портативной консоли Xbox и сделает упор на софт, узнало The Verge

На этих устройствах под управлением Windows 11 игроки попадают напрямую в полноэкранный интерфейс Xbox. Они не видят обычный рабочий стол, попадая сразу в приложение Xbox, которое выступает в роли универсального лаунчера. Из него можно запускать игры, в том числе из Steam, а также необходимые приложения вроде Discord.