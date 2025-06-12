Microsoft отказалась от разработки портативной консоли Xbox и сделает упор на софт, узнало The Verge

Это в том числе позволит компании конкурировать со SteamOS за рынок портативных устройств.Microsoft фактически отменила проект по разработке собственной портативной консоли Xbox, сообщил редактор издания The Verge Том Уоррен со ссылкой на инсайдеров. По его данным, компания сосредоточилась на новой программной платформе Xbox.Команда Xbox и инженеры Windows уже реализовали своё видение игрового софта на портативных компьютерах ROG Xbox Ally и Xbox Ally X, которые совместно анонсировали ASUS и Microsoft.На этих устройствах под управлением Windows 11 игроки попадают напрямую в полноэкранный интерфейс Xbox. Они не видят обычный рабочий стол, попадая сразу в приложение Xbox, которое выступает в роли универсального лаунчера. Из него можно запускать игры, в том числе из Steam, а также необходимые приложения вроде Discord.Хотя ROG Xbox Ally и Xbox Ally X — это устройства ASUS, Microsoft в промоматериалах указывает, что эти гаджеты — Xbox. В компании дали понять, что маркетинг Xbox вышел за рамки одной консоли и теперь охватывает все устройства, отметил Уоррен. В ходе презентации президент Xbox Сара Бонд также дала понять, что Microsoft позиционирует ROG Xbox Ally, как полноценные собственные консоли.Уоррен выразил уверенность, что Microsoft не намерена прекращать выпуск собственных консолей. По мнению журналиста, последние действия компании прямо указывают на то, что следующая Xbox станет больше похожей на ПК и, судя по всему, будет работать под управлением Windows со специальной программной платформой.На это намекнул глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, который заявил, что команды Windows и Xbox «сотрудничают теснее, чем когда-либо». Они преследуют цель — сделать игровой опыт на ПК более похожим на консольный.Microsoft развивает программную платформу Xbox не только для того, чтобы запустить её на портативных устройствах, отметил Уоррен. По его мнению, компания закладывает основу, чтобы предложить свой софт на самых разных гаджетах. Это позволит Microsoft продвигать на других устройствах Game Pass и продавать собственные игры с ПК.Продажи ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X начнутся в конце 2025 года. Цена устройств неизвестна.Евгения ЕвсееваДеньги30 янвОтчёт Microsoft за квартал: выручка выросла до $69,6 млрд, около $13 млрд принёс ИИ На облачные сервисы приходится около трети выручки.#новости