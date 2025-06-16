Компания семьи Дональда Трампа анонсировала запуск оператора Trump Mobile и «золотой» смартфон за $499

Устройство, производитель которого пока неизвестен, должно выйти в августе 2025 года.The Trump Organization анонсировала сервис Trump Mobile, который «сотрудничает» с тремя основными операторами в США и будет предлагать услуги мобильной связи, в том числе 5G.Его «флагманский» тариф — The 47 Plan за $47,45 в месяц (около 3750 рублей по курсу ЦБ на 16 июня 2025 года). Пользователи получат безлимитные звонки, сообщения, бесплатные международные звонки в более чем 100 стран, помощь на дорогах через Drive America и другие услуги. The Verge отмечает, что Trump Mobile работает на базе Liberty Mobile, который использует сеть T-Mobile.На сайте Trump Mobile есть анонс «золотого» смартфона T1 Phone под управлением Android 15, «разработанного и произведённого в США». Цена — $499 (около 39,4 тысячи рублей). Компания открыла предзаказ с депозитом в $100, указывает The Verge. Согласно пресс-релизу, смартфон выпустят в августе 2025 года.На странице сказано, что у устройства будет три задние камеры (основная на 50 Мп и две на 2 Мп), фронтальная камера на 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с быстрой зарядкой, AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма, сканер отпечатка пальца, функция AI Face Unlock, объём памяти — 12 ГБ оперативной и 256 ГБ хранилища. Компания-производитель не указана.Источник: Trump MobileTrump Mobile будут курировать сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик и Дональд Трамп-младший, отмечает The Wall Street Journal. В начале 2025 года The Trump Organization заявляла, что сам президент не будет участвовать в повседневном управлении бизнесом. Операторы США AT&T, Verizon и T-Mobile не ответили на запросы издания о комментариях.#новости