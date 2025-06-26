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Артур Томилко
Техника

Xiaomi анонсировала «умные» очки AI Glasses с голосовым ассистентом и функцией распознавания объектов

Стоимость устройства по предзаказу в Китае составляет около $280.

Фото SCMP
Фото SCMP
  • Xiaomi AI Glasses оснащены камерой на 12 Мп, которая в том числе позволяет снимать видео в разрешении 2K, пишет SCMP. Вес очков составляет около 40 г.
  • Через них также можно слушать музыку и отвечать на звонки. Время автономной работы — около восьми часов, заряжается устройство с помощью кабеля USB-C.
  • В Xiaomi AI Glasses встроен голосовой помощник, который среди прочего умеет отвечать на вопросы «об окружающей обстановке» и поддерживает функцию распознавания объектов.
  • Компания открыла предзаказ в Китае по цене 1999 юаней (около $280 или 22 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 июня 2025 года).
Источник: Rozetked 
Источник: Rozetked 

#новости #xiaomi

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