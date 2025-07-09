Samsung представила смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE и Z Fold 7

Российские ритейлеры открыли предзаказы по цене от 91 990 рублей, 69 990 рублей и 148 990 рублей соответственно.Источник: SamsungGalaxy Z Flip 7 и Flip 7 FEУ Z Flip 7 основной экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,9 дюйма, а второй — Super AMOLED диагональю 4,1 дюйма. По словам компании, самый большой в истории модели. У Z Flip 6 был 3,4-дюймовый экран. Пиковая яркость — до 2600 нит, частота обновления — 120 Гц. Оба экрана — с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.Процессор — Samsung Exynos 2500. Модель будет доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ постоянной. Ёмкость аккумуятора — 4300 мА·ч против 4000 мА·ч у предыдущей версии. Уровень защиты от воды и пыли — IP48.Z Flip 7 оснащён 10-мегаписельной фронтальной камерой (диафрагма — f/2,2, размер пикселя — 1,12 мкм, угол обзора — 85˚), 50-мегапиксельной основной камерой (f/1,8, 1,0 мкм, 85˚) и ультраширокоугольной 12-мегапиксельной камерой (f/2,2, 1,12 мкм, 123˚).Смартфон получил поддержку Samsung DeX — его можно подключить к внешнему дисплею для создания полноценного рабочего места.Z Flip7 FE во многом похож на Z Flip 6, отмечает The Verge. У него 3,4-дюймовый внешний экран Super AMOLED и 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X основной экран. Процессор — Samsung Exynos 2400. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Уровень защиты от воды и пыли — IP48.Камеры: фронтальная на 10 Мп (f/2,2, 1,22 мкм, 85˚), основная на 50 Мп (f/1,8, 1,0 мкм, 85˚), ультраширокоугольная на 12 Мп (f/2,2, 1,12 мкм, 123˚). Устройство будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной.В России предзаказ открыл, например, МТС — он продлится до 21 июля 2025 года. Цена Samsung Galaxy Z Flip 7 — от 91 990 рублей, Z Flip7 FE — от 69 990 рублей.Galaxy Z Flip FE — слева, Z Flip 7 — справа. Источник: Adriano Contreras / GizmodoGalaxy Z Fold 7Смартфон получил чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy и ОС Android 16 с оболочкой One UI 8. Варианты памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной или 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной.Диагональ основного Dynamic AMOLED 2X-экрана, который, по словам компании, обеспечивает «сверхвысокую контрастность», — 8 дюймов, внешнего — 6,5 дюйма. Пиковая яркость — до 2600 нит, адаптивная частота обновления — 120 Гц. Для защиты экрана используют Gorilla Glass Ceramic 2 и Gorilla Glass Victus 2.Устройство получило 10-мегапиксельную селфи-камеру на внешнем экране (f/2,2, 1,12 мкм, 85˚), 10-мегапиксельную основную фронтальную камеру (f/2,2, 1,12 мкм, 100˚), а также основную камеру на 200 Мп (f/1,7, 0,6 мкм, 85˚), ультраширокоугольную на 12 Мп (f/2,2, 1,4 мкм, 120˚) и телеобъектив на 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом (f/2,4, 1,0 мкм, 36˚).Ёмкость аккумулятора — 4400 мА·ч. Защита от воды и пыли — IP48, как и у предыдущей модели. Смартфон стал легче и тоньше — 215 г по сравнению с 239 г у Z Fold 6 и 8,9 мм в сложенном виде против 12,1 мм у Z Fold 6.МТС открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 7 по цене от 148 990 рублей за версию с 12 ГБ и 256 ГБ памяти.Источник здесь и далее: Adriano Contreras / GizmodoОбзор Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 от The Verge#новости #samsung