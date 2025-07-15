«Сбер» представил «умные» телевизоры, выпущенные на собственном заводе

Стоимость — от 20 тысяч рублей. Источник: «Сбер»«Сбер» выпустил телевизоры под брендом Sber, произведённые на собственном заводе в Великом Новгороде, сообщила компания.Это две QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. За разработку телевизоров отвечает партнёр «Сбера» — компания SberDevices.Обе модели поддерживают Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, есть три порта HDMI 2.0. Телевизоры работают под управлением ОС «Салют ТВ».Рекомендованная розничная цена телевизоров составит 19 990 рублей за 32-дюймовую модель и 29 990 рублей — за модель в 43 дюйма.#новости #сбер