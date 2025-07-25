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Данила Бычков
Техника

Китайская компания Unitree представила гуманоидного робота R1 стоимостью от $5900

Он весит всего 25 кг.

Источник: Unitree
  • 25 июля 2025 года китайский разработчик Unitree показал гуманоидного робота R1. Он весит около 25 кг, у него 26 «суставов». Робот оснащён мультимодальной ИИ-моделью с распознаванием голоса и изображений. Другие характеристики новой модели пока не раскрыли.
  • Стартовая цена R1 составит $5900 (примерно 468 тысяч рублей по курсу ЦБ на 25 июля 2025-го). Это «один из первых в мире» гуманоидных роботов стоимостью меньше $6000, пишет Bloomberg.
  • Цена робота — «критически важный» фактор для массового распространения, отмечает издание. Китайские компании стремятся обогнать американских конкурентов в сфере робототехники — в том числе за счёт более доступной для потребителей продукции.
  • В мае 2024-го Unitree представила гуманоидного робота G1 стоимостью от $16 тысяч (около 1,2 млн рублей по курсу ЦБ на 25 июля 2025-го). В зависимости от модели он весит 35-47 кг.
Источник: Unitree
Источник: Unitree

#новости #роботы

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