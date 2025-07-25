Китайская компания Unitree представила гуманоидного робота R1 стоимостью от $5900

Он весит всего 25 кг.Источник: Unitree25 июля 2025 года китайский разработчик Unitree показал гуманоидного робота R1. Он весит около 25 кг, у него 26 «суставов». Робот оснащён мультимодальной ИИ-моделью с распознаванием голоса и изображений. Другие характеристики новой модели пока не раскрыли.Стартовая цена R1 составит $5900 (примерно 468 тысяч рублей по курсу ЦБ на 25 июля 2025-го). Это «один из первых в мире» гуманоидных роботов стоимостью меньше $6000, пишет Bloomberg.Цена робота — «критически важный» фактор для массового распространения, отмечает издание. Китайские компании стремятся обогнать американских конкурентов в сфере робототехники — в том числе за счёт более доступной для потребителей продукции.В мае 2024-го Unitree представила гуманоидного робота G1 стоимостью от $16 тысяч (около 1,2 млн рублей по курсу ЦБ на 25 июля 2025-го). В зависимости от модели он весит 35-47 кг.Источник: Unitree#новости #роботы