Китайский производитель дронов DJI запустил собственный бренд роботов-пылесосов

Пока — три модели, одна из которых — с «прозрачным» корпусом.Источник: DJIПока робот-пылесос доступен только в Китае, пишет The Verge. Стоимость — 6799 юаней (74,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 7 августа 2025 года) за устройство с «прозрачным» дизайном и 4699 юаней (51,8 тысячи рублей) — за непрозрачное.Источник: DJIПо данным DroneDJ, к концу 2025 года пылесос станет доступен на других рынках — но на каких и по какой цене, неизвестно.Всего — три модели. У Romo P «прозрачные» и корпус, и зарядная станция, у Romo S — только крышка пылесоса, у Romo A — непрозрачные и корпус, и станция. Всеми можно управлять с помощью голосовых команд. Ещё их можно использовать как камеры видеонаблюдения — например, чтобы узнать, чем занят питомец.В устройстве встроена камера «рыбий глаз», а также три лазерных датчика, которые работают «в тандеме» с машинным обучением — это позволяет ему обнаруживать и обходить такие препятствия, как карточки и тонкие кабели.Робот будет убираться как можно ближе к проводам и ножкам мебели, но объедет брошенный на полу носок — «чтобы не усугубить беспорядок». Если он заметит, например, рассыпанный кошачий корм, то замедлится и увеличит мощность всасывания.Источник: DJI#новости #dji