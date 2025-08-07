Meta* показала прототипы VR-гарнитур с большей реалистичностью картинки и углом обзора, чем у Quest 3

Это исследовательские разработки.Источник: Meta* Один из прототипов называется Tiramisu, пишет The Verge. Контрастность устройства примерно в три раза выше, чем у гарнитуры Quest 3, а яркость до 1400 нит — в 14 раз больше.Компания считает, что устройство открывает «новую веху в реализме VR-устройств», но отметила и недостатки: Tiramisu громоздкая и тяжёлая по сравнению с современными VR-гарнитурами, а поле зрения ограничено.Прототип Tiramisu. Источник: Meta* Ещё один прототип — Boba 3 — имеет широкий угол обзора: он составляет 180° в горизонтальной плоскости и 120° в вертикальной, тогда как у Quest 3 горизонтальный угол обзора составляет 110°, а вертикальный — 96°. По словам компании, показатели Boba 3 близки к тому, как видит человек.При этом форм-фактор и разрешение сопоставимы с современными потребительскими VR-гарнитурами, говорит Meta*. Boba 3 весит 840 граммов, прототип Boba 3 VR — 660 граммов.Прототипы Boba 1, Boba 2 и Boba 3. Источник: Meta*Компания планирует официально показать устройства на конференции SIGGRAPH 2025, которая пройдёт 10-14 августа 2025 года.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости