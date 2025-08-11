«Вспомнили, как держать паяльник»: глава бывшей Xerox — об уходе компании из России и развитии бизнеса после этого

Xerox ушел максимально корректно, сделав всё, что было в их силах, чтобы от этого ухода был минимальный урон нашему рынку и заказчикам. Корпорация очень сильно позаботилась, чтобы люди не потеряли работу, чтобы заказчики и партнёры не оказались с устройствами, которые никто не может ни починить, ни взять на гарантию.

То есть Xerox, в отличие от многих других, в том числе американских, компаний, покинул Россию очень ответственно. В рамках нашей сделки компания оказала очень большую помощь и поддержку. Для коллег в руководстве корпорации было очень важно, чтобы мы не развалились, чтобы не потеряли экспертизу, чтобы просто остались на плаву. Все системы, склады, наработки, которые здесь были, они оставили нам.