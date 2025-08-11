Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

«Вспомнили, как держать паяльник»: глава бывшей Xerox — об уходе компании из России и развитии бизнеса после этого

Выжимка интервью Антона Бородихина с РБК.

Источник: РБК
Источник: РБК

  • В октябре 2023 года Xerox продала российскую «дочку» ООО «Ксерокс (СНГ)» местному менеджменту. Спустя несколько дней она сменила название на «Техноэволаб». Среди учредителей этой компании значатся бывший президент «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин (90%) и его супруга Светлана Бородихина (10%).

Как Xerox уходила из России

  • Подразделение Xerox в стране работало с 1993 года. В марте 2022-го компания приостановила поставки своих товаров в Россию. В Xerox отмечали, что у неё есть отделы в России и Украине, но ни одно «не приносит серьёзной прибыли».

  • Последние партии товаров отгрузили в марте 2022 года, а российская «дочка» получила их в апреле. На тот момент в компании не было иностранных сотрудников, позднее «каким-то» российским работникам предлагали «опции по переходу». Предложение приняли несколько, остальные продолжили работать в российской структуре.

  • Летом 2022-го корпорация уведомила Бородихина, «что надо искать пути выхода». Предлагались разные варианты: но в итоге компанию выкупил менеджмент. Сумму сделки, а также то, получила ли Xerox опцион на обратный выкуп актива, Бородихин не раскрыл.

Xerox ушел максимально корректно, сделав всё, что было в их силах, чтобы от этого ухода был минимальный урон нашему рынку и заказчикам. Корпорация очень сильно позаботилась, чтобы люди не потеряли работу, чтобы заказчики и партнёры не оказались с устройствами, которые никто не может ни починить, ни взять на гарантию.

То есть Xerox, в отличие от многих других, в том числе американских, компаний, покинул Россию очень ответственно. В рамках нашей сделки компания оказала очень большую помощь и поддержку. Для коллег в руководстве корпорации было очень важно, чтобы мы не развалились, чтобы не потеряли экспертизу, чтобы просто остались на плаву. Все системы, склады, наработки, которые здесь были, они оставили нам.

Антон Бородихин

Что стало с бизнесом после ухода Xerox

  • Самой главной проблемой стало полное прекращение отгрузок чего бы то ни было от Xerox: оборудования, запчастей, расходных материалов. На направление эксклюзивной дистрибуции продукции Xerox приходилось 65% бизнеса.

  • При этом «Техноэволаб» получила «наследие» в виде «десятка тысяч» устройств Xerox по всей России, на которые распространялась гарантия — компания несла за них ответственность.

Моя персональная гордость и гордость за команду заключается в том, что мы не допустили ни одной конфликтной ситуации ни с одним заказчиком или партнёром, выполнили все обязательства и от имени производителя, и от нас, как эксклюзивных импортёров этой техники. Как мы эту проблему решали? Помог креатив и творческий подход нашей команды.

Я реально восторгаюсь нашими инженерами, они вспомнили, в какой руке держать паяльник, вспомнили, что закончили лучшие технические вузы в стране. Кое-кто вспомнил, с какой стороны включается осциллограф. Протоптали давно забытые тропинки на Митинский радиорынок. Это было похоже на какое-то чудо. Потому что всем известно, как в современном техническом мире ремонтируются устройства? Один блок достал — выкинул, взял новый, вставил, все заработало. Если такой возможности нет, то вытащенный блок нужно вскрыть и ремонтировать, что называется, по компонентам.

Антон Бородихин

  • Риски с обслуживанием имеющейся в России техники Xerox Бородихин называет «самой серьёзной потенциальной проблемой». Всё остальное «было в области чего-то нового, интересного, потому что отделение от материнской структуры в какой-то мере развязало руки, компания смогла заняться теми направлениями, о которых давно думала, но которые шли вразрез с политикой корпорации».

Когда обсуждали сделку [по выкупу российского актива], я предполагал, что в течение пяти лет после её закрытия доля Xerox в нашем бизнесе будет составлять не больше 10%, — у нас были планы развиваться в тех направлениях, в которых Xerox не участвует.

Могу сказать, что я очень сильно ошибся. У нас уже сейчас, спустя полтора года, доля бизнеса, имеющего хоть какое-то отношение к Xerox, составляет меньше 10%. Даже когда или если Xerox захочет вернуться, просто взять и что-то выкупить обратно, это не принесёт никаких результатов. Начинать придётся практически с нуля.

Антон Бородихин

#новости #xerox

12
4
2
2
26 комментариев