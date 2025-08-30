Популярное
Таня Боброва
Техника

Huawei впервые обошла Apple по объёмам поставок «умных» часов и вышла на первое место в мире во втором квартале 2025 года

В целом рынок начал восстанавливаться, отмечают аналитики: мировые поставки выросли на 8% год к году.

  • Доля Huawei в мировых поставках «умных» часов выросла на 52% год к году и составила 21% во втором квартале 2025 года, говорится в исследовании Counterpoint Research.
  • Компания впервые обошла Apple, доля которой по итогам квартала составила 17%, благодаря широкому ассортименту, устойчивому росту на внутреннем рынке и конкурентоспособным ценам, считают аналитики. Более трёх четвертей поставок пришлись на Китай.
Источник: Counterpoint Research
Источник: Counterpoint Research
  • В пятёрке лидеров также оказались Xiaomi с долей 9% (рост на 38% год к году), бренд imoo, который выпускает часы для детей, с долей 7% (+21%) и Samsung с долей 6% (-3%). Среди прочего падение поставок у Samsung и Apple аналитики объясняют тем, что пользователи откладывают покупки в ожидании обновлённых моделей.
Таня Боброва
Apple
Apple анонсировала презентацию 9 сентября 2025 года

На ней могут представить iPhone 17.

Источник: Apple / The Verge

#новости

