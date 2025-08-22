Vivo представила шлем смешанной реальности Vivo Vision — похожий на Apple Vision Pro, но «более компактный»

Устройство пока нельзя купить, но можно протестировать в некоторых магазинах Vivo в Китае.Источник: VivoВпервые компания анонсировала выпуск своего первого шлема смешанной реальности в марте 2025 года, а 22 августа 2025 года выставила демонстрационные образцы в 12 китайских магазинах.Внешне Vivo Vision «практически скопирован» с Apple Vision Pro, отмечает издание UploadVR: похожий обтекаемый дизайн, внешний аккумулятор и направленные вниз камеры.Компания подчёркивает, что шлем получился «компактный» и по габаритам «меньше средних показателей рынка на четверть». Он весит 398 г (легче Apple почти на 250 г.), а в высоту и толщину его габариты составляют 83 мм и 40 мм соответственно.Как и гарнитура Apple, устройство Vivo позволяет снимать 3D-фото и видео, а также управлять интерфейсом с помощью жестов и движений глаз. UploadVR считает, что геймеры смогут подключать и VR-контроллеры.Шлем оснащён двумя микро-OLED-экранами с разрешением 3840×3552 и охватом 94% цветового пространства DCI-P3 . По последнему параметру Vivo «немного лучше», чем Apple Vision Pro (92%) и «чуть слабее», чем Sony SRH-S1 (96%). Угол обзора в шлеме достигает 180°.Устройство работает на операционной системе OriginOS Vision и оснащено чипами Qualcomm's Snapdragon XR2+ Gen 2 — последние используют в шлемах Sony Dream MR и Samsung Android XR.Для удобства пользователей к Vivo Vision будут прилагаться поролоновые вкладыши, а для людей с близорукостью — магнитные линзы.UploadVR со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что стоимость шлема может начинаться с 10 тысяч юаней (111,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 августа 2025 года). Когда гарнитура поступит в продажу, в том числе за пределами Китая, компания пока не раскрывает.#новости