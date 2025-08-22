Vivo представила шлем смешанной реальности Vivo Vision — похожий на Apple Vision Pro, но «более компактный»

UploadVR со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что стоимость шлема может начинаться с 10 тысяч юаней (111,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 августа 2025 года). Когда гарнитура поступит в продажу, в том числе за пределами Китая, компания пока не раскрывает.