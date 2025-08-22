Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Техника
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Honor анонсировала беспроводную мышь со встроенным зарядным кейсом для наушников

Устройство доступно по предзаказу в Китае.

Источник: Honor
Источник: Honor
  • На устройство обратили внимание The Verge, GadgetMatch и NotebookCheck.
  • Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro можно использовать и как обычную беспроводную компьютерную мышь, и как зарядный кейс для беспроводных наушников. Вес — 78 г без наушников и 88 г с ними.
  • По словам компании, аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 30 дней работы без подзарядки. Мышь оснащена переключателями TTC, а сами наушники поддерживают шумоподавление.
  • Устройство доступно для предзаказа в Китае и в продажу поступит, по данным СМИ, 28 августа 2025 года. Цена — 269 юаней (около 3000 рублей по курсу ЦБ на 22 августа 2025 года).
Источник: Honor
Источник: Honor

#новости #honor

2
32 комментария