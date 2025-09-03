Remarkable представила карманный электронный блокнот с цветным экраном по цене $449

Это самое компактное устройство компании.Источник: Remarkable Блокнот Paper Pro Move оснащён экраном E Ink Gallery 3 диагональю 7,3 дюйма, пишет The Verge. Размер устройства — 7,7 дюйма в высоту и 4,24 дюйма в ширину (около 19,6 см и 10,8 см соответственно). Весит устройство 230 г, уточняет Gizmodo.Процессор — Cortex-A55. Ёмкость аккумулятора составляет 2334 мА·ч — компания обещает до двух недель работы без подзарядки. Объём встроенной памяти — 64 ГБ, что позволит хранить до 810 цифровых заметок.Как отмечает издание, блокнот не заменит устройства для чтения электронных книг — доступа к онлайн-магазинам у него нет, а среди поддерживаемых форматов только PDF и ePub. По оценке The Verge, Paper Pro Move в целом повторяет представленный в 2024 году блокнот Paper Pro, но в меньшем размере.Сравнение моделей цифровых блокнотов Remarkable. Источник: Nena Farrell / WiredВ комплекте с Paper Pro Move есть стилус Marker, который заряжается, когда прикреплён магнитом к устройству. Цена — $449 (около 36,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 3 сентября 2025 года). Есть версия с обновлённым стилусом Marker Plus со встроенным «ластиком» — она стоит $499 (40,2 тысячи рублей).Отдельно компания предлагает подписку Connect за $2,99 в месяц. Она включает в том числе неограниченное облачное хранилище, редактирование заметок в мобильном приложении и другие опции.Источник: Remarkable#новости