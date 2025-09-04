Huawei представила обновлённый смартфон-«раскладушку» Mate XT с тройным экраном

Устройство по цене от 203,4 тысячи рублей получило обновлённую камеру и процессор Kirin 9020.Источеик: HuaweiCentralMate XTs — это обновлённая версия смартфона Mate XT, который китайская компания представила в сентябре 2024 года. Дизайн не изменился: в полностью разложенном виде размер OLED-экрана составляет 10,2 дюйма. Если развернуть смартфон частично диагональ составит 7,9 дюйма, в полностью сложенном виде — 6,4 дюйма, пишут HuaweiCentral, Android Authority и GSMarena.GSMarena отмечает, что устройство тонкое: 3,6 мм в полностью разложенном виде и 12,8 мм в сложенном при весе 298 г.Обновления получили камеры: сверхширокоугольный объектив на 40 МП (f/2.2), широкоугольный на 50 МП с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и перископический телеобъектив на 12 МП (f/3.4) с поддержкой оптического зума, а также селфи-камера на 8 МП (f/2.2).Компания установила процессор Kirin 9020 вместо Kirin 9010 у Mate XT. Работает смартфон на операционной системе Harmony OS 5.1. Объём памяти — 16 ГБ оперативной и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной.Ёмкость аккумулятора не изменилась — 5600 мА·ч. Есть поддержка проводной зарядки мощностью 66 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной зарядки на 7,5 Вт. Можно подключить стилус (цена — 599 юаней, около 6770 рублей по курсу ЦБ на 4 сентября 2025 года).Смартфон представлен в оригинальных чёрном и красном цвете и новых цветах — фиолетовом и белом. Цена в Китае — от 17 999 юаней за версию с 16 ГБ и 256 ГБ памяти (около 203,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 августа 2025 года). Будет ли устройство представлено на международном рынке, пока неизвестно.Источник: GSMarena#новости #huawei