SberDevices представила приставку SberBoom Micro — она подключает ИИ-помощника GigaChat к сторонним Bluetooth-колонкам

Устройство поступит в продажу 30 сентября 2025 года по цене 2990 рублей. Источник: SberDevicesSberBoom Micro сама может работать как «умная» колонка на базе GigaChat с микрофоном и динамиком мощностью 2 Вт или подключаться к «любой» Bluetooth-аудиосистеме, заявляет компания.Связать устройства можно голосовой командой «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или через мобильное приложение «Салют».SberBoom Micro также поддерживает интеграцию с телевизорами и ТВ-приставками на ОС «Салют ТВ» и «умным» домом Sber — для голосового управления.Приставка выполнена в форме «морской гальки», указано на сайте. С обратной стороны есть липучка для крепления на стену. Источник: SberDevices#новости