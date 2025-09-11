Популярное
Ася Карпова
Техника

SberDevices представила приставку SberBoom Micro — она подключает ИИ-помощника GigaChat к сторонним Bluetooth-колонкам

Устройство поступит в продажу 30 сентября 2025 года по цене 2990 рублей.

 Источник: SberDevices
 Источник: SberDevices
  • SberBoom Micro сама может работать как «умная» колонка на базе GigaChat с микрофоном и динамиком мощностью 2 Вт или подключаться к «любой» Bluetooth-аудиосистеме, заявляет компания.
  • Связать устройства можно голосовой командой «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или через мобильное приложение «Салют».
  • SberBoom Micro также поддерживает интеграцию с телевизорами и ТВ-приставками на ОС «Салют ТВ» и «умным» домом Sber — для голосового управления.
Приставка выполнена в форме «морской гальки», указано на сайте. С обратной стороны есть липучка для крепления на стену. Источник: SberDevices
Приставка выполнена в форме «морской гальки», указано на сайте. С обратной стороны есть липучка для крепления на стену. Источник: SberDevices

#новости

