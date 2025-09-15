Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Крипто
Инвестиции
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Xiaomi выпустит линейку смартфонов сразу под номером 17 вместо 16, чтобы подчеркнуть конкуренцию с iPhone 17

Их покажут в сентябре 2025 года.

Источник: GSMarena
Источник: GSMarena
  • Серия Xiaomi 17 включает три флагманских устройства — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, рассказал в Weibo президент компании Лу Вэйбин. Внимание на это обратили Android Authority и GSMarena.
  • Линейка станет первой, в которой используют чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5. По словам компании, устройства представят в сентябре 2025 года.
  • Аналитик IDC Брайан Ма отметил в разговоре с Bloomberg, что переход сразу к 17 серии говорит о том, что Xiaomi «достаточно уверена [в своих силах], чтобы утверждать, что может быть не хуже Apple».
  • Apple представила iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max и «свой самый тонкий» iPhone Air в начале сентября 2025 года. В продажу смартфоны поступят 19 сентября.

#новости #xiaomi

57
8
1
127 комментариев