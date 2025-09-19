Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Техника

В iFixit разобрали пауэрбанк MagSafe Battery для iPhone Air — в нём оказался тот же аккумулятор, что и в смартфоне

Но с его помощью можно зарядить устройство только на 65%.

Скриншот из видео iFixit
Скриншот из видео iFixit
  • На YouTube-канале iFixit опубликовали видео с разбором MagSafe Battery для iPhone Air.
  • Толщина аксессуара оказалась больше, чем у смартфона, поэтому авторы предположили, что внутри должен стоять более мощный аккумулятор.
  • Но после вскрытия корпуса они обратили внимание на «странную» форму батареи — она не прямоугольная, а с несколькими выступами.
  • Из-за особенностей конструкции такой же аккумулятор стоит в самом iPhone Air, отметили в iFixit. Ёмкость батареи в пауэрбанке и смартфоне также совпадает — 3149 мА·ч.

  • При этом в Apple заявляли, что MagSafe Battery может обеспечить только 65% заряда для iPhone Air. Это связано с потерей части энергии при беспроводной передаче электричества.

  • iFixit — это медиапроект, который собирает справочные материалы, а также публикует руководства по разборке и ремонту бытовой техники и электроники.

#новости #iphoneair #ifixit

14
2
1
1
36 комментариев