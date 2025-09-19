В iFixit разобрали пауэрбанк MagSafe Battery для iPhone Air — в нём оказался тот же аккумулятор, что и в смартфоне

Но с его помощью можно зарядить устройство только на 65%.Скриншот из видео iFixitНа YouTube-канале iFixit опубликовали видео с разбором MagSafe Battery для iPhone Air.Толщина аксессуара оказалась больше, чем у смартфона, поэтому авторы предположили, что внутри должен стоять более мощный аккумулятор.Но после вскрытия корпуса они обратили внимание на «странную» форму батареи — она не прямоугольная, а с несколькими выступами.Из-за особенностей конструкции такой же аккумулятор стоит в самом iPhone Air, отметили в iFixit. Ёмкость батареи в пауэрбанке и смартфоне также совпадает — 3149 мА·ч.При этом в Apple заявляли, что MagSafe Battery может обеспечить только 65% заряда для iPhone Air. Это связано с потерей части энергии при беспроводной передаче электричества. iFixit — это медиапроект, который собирает справочные материалы, а также публикует руководства по разборке и ремонту бытовой техники и электроники.#новости #iphoneair #ifixit