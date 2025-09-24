Logitech представила клавиатуру, которая заряжается от солнечного или искусственного света

Разъёмов для зарядки в ней нет.Источник: LogitechSignature Slim Solar Plus K980 питается от источника света яркостью от 200 люкс, пишет The Verge. USB-разъёма или сменного аккумулятора в ней нет.Вместо этого клавиатура оснащена элементом, который может преобразовывать солнечный или искусственный свет в энергию для зарядки аккумулятора.По словам компании, после полной зарядки клавиатура может работать в полной темноте до четырёх месяцев. Она поддерживает до трёх Bluetooth-устройств, между которыми можно переключаться.Стоимость — $99 или 8251 рубль по курсу ЦБ на 24 сентября 2025 года.Источник: Logitech#новости #logitech