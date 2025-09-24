Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

Logitech представила клавиатуру, которая заряжается от солнечного или искусственного света

Разъёмов для зарядки в ней нет.

Источник: Logitech
Источник: Logitech
  • Signature Slim Solar Plus K980 питается от источника света яркостью от 200 люкс, пишет The Verge. USB-разъёма или сменного аккумулятора в ней нет.
  • Вместо этого клавиатура оснащена элементом, который может преобразовывать солнечный или искусственный свет в энергию для зарядки аккумулятора.
  • По словам компании, после полной зарядки клавиатура может работать в полной темноте до четырёх месяцев. Она поддерживает до трёх Bluetooth-устройств, между которыми можно переключаться.
  • Стоимость — $99 или 8251 рубль по курсу ЦБ на 24 сентября 2025 года.
Источник: Logitech
Источник: Logitech

#новости #logitech

20
7
55 комментариев