Google показала шуточный дизайн клавиатуры: вместо кнопок — дисковый набор, как у старых телефонов

Дизайнеры иронично отмечают, что такой способ «медленного» набора текста помогает успокоиться и упорядочить мысли.Источник: Google Japan BlogGoogle Japan показывает необычные концепты клавиатур Gboard с 2021 года. В новом концепте компания стилизовала устройство под старые телефоны, заменив клавиши дисками. Чтобы ввести символ, нужно прокрутить один из них.При повороте слышен звук «набора», характерный для старых аппаратов.Клавиатуру в массовое производство запускать не будут, но её можно собрать самостоятельно. Компания поделилась схемой и списком нужных компонентов.В предыдущие годы Google Japan показывала удлинённую клавиатуру с кнопками в один ряд, а также устройства в виде стакана, ленты Мёбиуса и кнопки, которую можно носить как головной убор.#новости