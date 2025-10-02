Популярное
Виктория Ли
Техника

Google показала шуточный дизайн клавиатуры: вместо кнопок — дисковый набор, как у старых телефонов

Дизайнеры иронично отмечают, что такой способ «медленного» набора текста помогает успокоиться и упорядочить мысли.

Источник: Google Japan Blog
  • Google Japan показывает необычные концепты клавиатур Gboard с 2021 года. В новом концепте компания стилизовала устройство под старые телефоны, заменив клавиши дисками. Чтобы ввести символ, нужно прокрутить один из них.
  • При повороте слышен звук «набора», характерный для старых аппаратов.
  • Клавиатуру в массовое производство запускать не будут, но её можно собрать самостоятельно. Компания поделилась схемой и списком нужных компонентов.
  • В предыдущие годы Google Japan показывала удлинённую клавиатуру с кнопками в один ряд, а также устройства в виде стакана, ленты Мёбиуса и кнопки, которую можно носить как головной убор.
Источник: Google Japan Blog

