Android Authority: Sony впервые выпустила смартфон без USB-кабеля в комплекте — этому примеру могут последовать и другие производители

В 2020 году Apple отказалась от зарядных блоков в комплекте.Источник: Brick_FishПользователь Reddit обратил внимание, что смартфон Sony Xperia 10 VII, вышедший в сентябре 2025 года, продаётся без кабеля USB-C. Другие производители в «ближайшее время» могут последовать этому примеру, пишет Android Authority.Цены на Sony Xperia 10 VII начинаются от €449 ($523 или около 42,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 7 октября 2025 года).С 2020 года компании начали отказываться от зарядных блоков в комплекте со смартфонами. Первой была Apple, выпустившая iPhone 12 без адаптера питания и наушников. Аналогичный «сдвиг» ждёт и зарядные кабели, предполагает издание.В сентябре 2025 года Apple выпустила AirPods Pro 3 без зарядного кабеля в комплекте. Модель также поставляется без адаптера питания, но так происходит с момента выхода первых AirPods Pro в 2019 году.#новости #sony