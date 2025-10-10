Разработчик кубика Рубика из 24 дисплеев, Rubik’s WowCube, открыл предзаказ на устройство

Стоимость — $299.Источник здесь и далее: WowCubeКомпании Spin Master и Cubios открыли предзаказ на Rubik’s WowCube — портативный игровой куб, напоминающий кубик Рубика в формате 2×2. Он оснащён 24 LCD-экранами и датчиками, которые реагируют на наклон и тряску устройства, а также постукивания по нему, пишет The Verge.Rubik’s WowCube стоит $299 (примерно 24,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 октября 2025 года). Компания обещает доставить предзаказанные устройства до 24 декабря 2025 года. Время автономной работы WowCube — до пяти часов. В комплекте с устройством идёт зарядка.Через мобильное приложение пользователи смогут получить доступ к магазину приложений WowCube с платными и бесплатными играми. На устройство их можно загрузить по Bluetooth. Среди уже доступных приложений: Cut the Rope, 2048 и Space Invaders, а также различные виджеты, заставки и таймеры.Работу над WowCube в 2016 году начал разработчик Илья Осипов. В 2019 году WowCube привлёк $1,4 млн на запуск производства и тестирование различных каналов продаж. В 2021 году стартап привлёк ещё $4,5 млн при оценке в $49 млн.#новости