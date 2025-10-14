Microsoft прекратила поддержку Windows 10 — устройства с ней продолжат работать, но могут быть «уязвимыми для вредоносных программ»

Правозащитная компания Euroconsumers отмечает, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 «всего» через четыре года после запуска Windows 11 и «быстрее, чем с прошлыми версиями»: к примеру, Windows 10 вышла в 2015 году, а поддержка Windows 8.1 завершилась в 2023 году.