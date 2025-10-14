Microsoft прекратила поддержку Windows 10 — устройства с ней продолжат работать, но могут быть «уязвимыми для вредоносных программ»

Всего, по данным Statcounter, в мире этой версией пользуется около 40% пользователей Windows.Источник: MicrosoftС 14 октября 2025 года Microsoft прекратила поддержку Windows 10, — перестала предоставлять обновления безопасности, исправлять баги и сбои, а также оптимизировать программы и сервисы под эту версию операционной системы. Впервые компания объявила об этом в 2021 году.Устройства с Windows 10 продолжат работать, но будут «более уязвимыми для вирусов и вредоносных программ», отмечает The Guardian. Приложения из пакета Microsoft 365 также доступны пользователям — но без поддержки.Пользователи последней версии Windows 10, 22H2, могут оформить годовую подписку на обновления безопасности — за $30 или 1000 бонусных баллов Microsoft. С ней ОС будет получать «критически важные» обновления безопасности до 13 октября 2026 года. Жители Европейской экономической зоны могут активировать подписку бесплатно.Далее компания рекомендует пользователям перейти на Windows 11. Среди минимальных требований к устройствам, которым она подойдёт, — 64-битный процессор 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителя и видеокарта, совместимая с DirectX 12 или более поздней версией и драйвером WDDM 2.0. Компания предлагает онлайн-инструмент, который автоматически проверяет совместимость устройства с Windows 11.Около четверти пользователей Windows 10 намерены остаться с ней после прекращения технической поддержки, сообщает Techradar со ссылкой на опрос британской ассоциации потребителей Which?.Правозащитная компания Euroconsumers отмечает, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 «всего» через четыре года после запуска Windows 11 и «быстрее, чем с прошлыми версиями»: к примеру, Windows 10 вышла в 2015 году, а поддержка Windows 8.1 завершилась в 2023 году.#новости