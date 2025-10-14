Популярное
Виктория Ли
Техника

Microsoft прекратила поддержку Windows 10 — устройства с ней продолжат работать, но могут быть «уязвимыми для вредоносных программ»

Всего, по данным Statcounter, в мире этой версией пользуется около 40% пользователей Windows.

Источник: Microsoft
  • С 14 октября 2025 года Microsoft прекратила поддержку Windows 10, — перестала предоставлять обновления безопасности, исправлять баги и сбои, а также оптимизировать программы и сервисы под эту версию операционной системы. Впервые компания объявила об этом в 2021 году.
  • Устройства с Windows 10 продолжат работать, но будут «более уязвимыми для вирусов и вредоносных программ», отмечает The Guardian. Приложения из пакета Microsoft 365 также доступны пользователям — но без поддержки.
  • Пользователи последней версии Windows 10, 22H2, могут оформить годовую подписку на обновления безопасности — за $30 или 1000 бонусных баллов Microsoft. С ней ОС будет получать «критически важные» обновления безопасности до 13 октября 2026 года. Жители Европейской экономической зоны могут активировать подписку бесплатно.
  • Далее компания рекомендует пользователям перейти на Windows 11. Среди минимальных требований к устройствам, которым она подойдёт, — 64-битный процессор 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителя и видеокарта, совместимая с DirectX 12 или более поздней версией и драйвером WDDM 2.0. Компания предлагает онлайн-инструмент, который автоматически проверяет совместимость устройства с Windows 11.
  • Около четверти пользователей Windows 10 намерены остаться с ней после прекращения технической поддержки, сообщает Techradar со ссылкой на опрос британской ассоциации потребителей Which?.

  • Правозащитная компания Euroconsumers отмечает, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 «всего» через четыре года после запуска Windows 11 и «быстрее, чем с прошлыми версиями»: к примеру, Windows 10 вышла в 2015 году, а поддержка Windows 8.1 завершилась в 2023 году.

