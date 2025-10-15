Apple переместит во Вьетнам производство «умных» устройств для дома, включая настольных мобильных роботов, — Bloomberg

О расширении производства Apple во Вьетнаме сообщили источники Bloomberg. На местных фабриках компания будет изготавливать «умные» устройства для дома из новой линейки — дисплей для управления бытовой техникой, камеры наблюдения и настольного мобильного робота. Последнего планируют выпустить в 2027 году.

Как отмечает издание, Apple сменила тактику: поначалу новинки изготавливали в Китае, а уже потом производство переносили в другие страны и расширяли его.

Во Вьетнаме компания собирается сотрудничать с китайским производителем электромобилей BYD — он займётся окончательной сборкой, тестированием и упаковкой устройств.



В разговоре с CNBC в мае 2025 года гендиректор Apple Тим Кук отмечал, что компания производит во Вьетнаме большую часть iPad, Mac, Apple Watch, AirPods и старых версий HomePod, сообщило Vietnamnet. Apple также делилась планами увеличить количество учебных курсов для местных работников своей сети поставок — по автоматизации и программированию.

