Apple переместит во Вьетнам производство «умных» устройств для дома, включая настольных мобильных роботов, — Bloomberg

Но оставит мощности и в Китае.Источник: Techwire AsiaО расширении производства Apple во Вьетнаме сообщили источники Bloomberg. На местных фабриках компания будет изготавливать «умные» устройства для дома из новой линейки — дисплей для управления бытовой техникой, камеры наблюдения и настольного мобильного робота. Последнего планируют выпустить в 2027 году.Как отмечает издание, Apple сменила тактику: поначалу новинки изготавливали в Китае, а уже потом производство переносили в другие страны и расширяли его.Во Вьетнаме компания собирается сотрудничать с китайским производителем электромобилей BYD — он займётся окончательной сборкой, тестированием и упаковкой устройств.В разговоре с CNBC в мае 2025 года гендиректор Apple Тим Кук отмечал, что компания производит во Вьетнаме большую часть iPad, Mac, Apple Watch, AirPods и старых версий HomePod, сообщило Vietnamnet. Apple также делилась планами увеличить количество учебных курсов для местных работников своей сети поставок — по автоматизации и программированию.Несмотря на введённые правительством США 20%-ные тарифы для страны, ВВП Вьетнама выросло на 8,23% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – данные приводит Reuters со ссылкой на местное бюро статистики. Это самый «быстрый» показатель роста для страны за три года, пишет Bloomberg. Точный период не указали.