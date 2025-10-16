Популярное
Евгения Евсеева
Техника

Honor представила концепт Robot Phone — смартфона с выдвижной камерой с ИИ-функциями

Пока без технических характеристик.

Источник здесь и далее: Honor
  • Robot Phone отличается от обычного смартфона подвижным механизмом для основной камеры, пишет The Verge.
  • Камера оснащена ИИ: она будет самостоятельно выдвигаться из корпуса, двигаться в нужном направлении и прятаться обратно, когда она не нужна.
  • Располагается камера внутри заднего блока камер, увеличенного по толщине.
  • Технических подробностей о смартфоне нет — но они могут появиться позднее. Компания планирует показать смартфон вживую на выставке MWC 2026, которая пройдёт в марте 2026 года.
#новости #honor #смартфоны

