Honor представила концепт Robot Phone — смартфона с выдвижной камерой с ИИ-функциями

Пока без технических характеристик.Источник здесь и далее: HonorRobot Phone отличается от обычного смартфона подвижным механизмом для основной камеры, пишет The Verge.Камера оснащена ИИ: она будет самостоятельно выдвигаться из корпуса, двигаться в нужном направлении и прятаться обратно, когда она не нужна.Располагается камера внутри заднего блока камер, увеличенного по толщине.Технических подробностей о смартфоне нет — но они могут появиться позднее. Компания планирует показать смартфон вживую на выставке MWC 2026, которая пройдёт в марте 2026 года.#новости #honor #смартфоны