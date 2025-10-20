«Яндекс Фабрика» представила новые полноразмерные беспроводные наушники Commo One 2.0

Стоимость — от 3990 рублей. У наушников появилась функция Multipoint Connection — их можно одновременно подключить сразу к двум устройствам. За счёт этого пользователь может быстро переключаться между ними — к примеру, с просмотра фильма на ноутбуке на телефонный звонок. Также у модели теперь два режима звучания — стандартное и басовое. Для переключения нужно зажать кнопку проигрывания и паузы на четыре секунды. У Commo One 2.0 мягкие амбушюры с «эффектом памяти». Посадку можно настроить под себя, например, отрегулировав плотность прилегания к ушам. Наушники доступны в пяти цветах: светло-розовом, светло-голубом, серо-зелёном, сером и белом. В комплект входит AUX-провод для подключения к компьютеру, а также кабель USB-C.Первую версию полноразмерных наушников «Яндекс» показал в феврале 2024 года.#новости #яндекс #наушники