«Яндекс Фабрика» представила новые полноразмерные беспроводные наушники Commo One 2.0

У наушников появилась функция Multipoint Connection — их можно одновременно подключить сразу к двум устройствам. За счёт этого пользователь может быстро переключаться между ними — к примеру, с просмотра фильма на ноутбуке на телефонный звонок.

Также у модели теперь два режима звучания — стандартное и басовое. Для переключения нужно зажать кнопку проигрывания и паузы на четыре секунды.

У Commo One 2.0 мягкие амбушюры с «эффектом памяти». Посадку можно настроить под себя, например, отрегулировав плотность прилегания к ушам.