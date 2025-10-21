Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Фото: Huawei показала Wi-Fi-роутер в виде прозрачной колонки с «горой»

Устройство должны официально представить в ноябре 2025 года.

Источник здесь и далее: HuaweiCentral
Источник здесь и далее: HuaweiCentral
  • В середине октября 2025 года председатель совета директоров потребительского подразделения Huawei Ричард Ю показал устройство в блоге на Weibo, но тогда не раскрыл, что это. Теперь он рассказал, что это Wi-Fi-роутер Router X3 Pro, пишет HuaweiCentral.
  • Технические характеристики компания пока не раскрыла. Издание предполагает, что устройство будет представлено в двух размерах и цветах — золотом и серебристом.
Фото: Huawei показала Wi-Fi-роутер в виде прозрачной колонки с «горой»
Фото: Huawei показала Wi-Fi-роутер в виде прозрачной колонки с «горой»

#новости #huawei

26
4
2
2
45 комментариев