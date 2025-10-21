Фото: Huawei показала Wi-Fi-роутер в виде прозрачной колонки с «горой»

Устройство должны официально представить в ноябре 2025 года.Источник здесь и далее: HuaweiCentralВ середине октября 2025 года председатель совета директоров потребительского подразделения Huawei Ричард Ю показал устройство в блоге на Weibo, но тогда не раскрыл, что это. Теперь он рассказал, что это Wi-Fi-роутер Router X3 Pro, пишет HuaweiCentral.Технические характеристики компания пока не раскрыла. Издание предполагает, что устройство будет представлено в двух размерах и цветах — золотом и серебристом.#новости #huawei