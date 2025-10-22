Samsung представила гарнитуру Galaxy XR за $1799 — почти вдвое дешевле, чем Apple Vision Pro

Устройство уже поступило в продажу в США и Южной Корее.Источник: BloombergSamsung разработала гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR совместно с Google — это первое подобное устройство, работающее на базе ОС Android XR и Gemini, пишет Bloomberg.Оно оснащено micro-OLED-дисплеем с 4K-разрешением и процессором Snapdragon XR2+ Gen 2 от компании Qualcomm. Оперативная память 16 ГБ, объём хранилища — 256 ГБ. Весит Galaxy XR 545 г. Для сравнения: Vision Pro от Apple может весить до 800 г в зависимости от модели, отмечает издание. Время автономной работы на одном заряде — 2,5 часа.Многие Android-приложения для смартфонов и планшетов будут работать на Galaxy XR — даже если разработчики не сделают отдельную версию для гарнитуры, подчёркивает Bloomberg.Galaxy XR уже поступила в продажу в США и Южной Корее по цене в $1799 (примерно 147,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 октября 2025 года), что почти в два раза дешевле дешевле Vision Pro ($3499). Контроллер и чехол продаются отдельно — по цене $249 за каждый (20,3 тысячи рублей).Источник: SamsungВ планах у Samsung и Google также «довольно скоро» выпустить «умные» очки на Android XR.Источник: Samsung#новости #samsung #google