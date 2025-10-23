Китайский стартап Noetix представил робота-гуманоида Bumi — «компаньона» для семьи, ориентированного на массовый рынок

Цена — 9988 юаней (114,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 октября 2025 года).Источник: YouTube-канал NoetixПо словам разработчиков, Bumi умеет ходить, бегать и танцевать — благодаря 21 подвижному «суставу» он способен двигать конечностями, головой и туловищем.Рост робота составляет 94 см, вес — 12 кг. Батарея обеспечивает время работы без подзарядки от одного до двух часов.Также Bumi способен вести диалог с пользователями. Он оснащен открытым программным интерфейсом, который позволяет адаптировать робота под различные сценарии поведения. Например, он может обучать детей азам программирования — с помощью визуальных блоков, наподобие Scratch.В целом производитель предлагает использовать робота в образовании и в качестве личного компаньона.Приобрести гуманоида можно будет на маркетплейсе JD.com или через WeChat-аккаунт компании с 11 ноября до 12 декабря 2025 года — даты приурочены к празднованию Дня холостяка и сезону распродаж.Noetix основал 27-летний Цзян Чжэюан в 2023 году. Разработанный компанией гуманоид N2 занял второе место на робото-человеческом полумарафоне, прошедшем в Пекине в апреле 2025 года, и завоевал несколько наград на Всемирных играх роботов в августе 2025-го.Китайские разработчики стремятся сделать гуманоидов доступнее для массового рынка, отмечает SCMP. Так компания Unitree Robotics представила в июле 2025 года модель R1 стоимостью около 40 тысяч юаней (458 тысяч рублей) — на 60% дешевле предыдущего робота G1.#новости