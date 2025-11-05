Бывшие сотрудники Meta* представили «умное» кольцо с ИИ-помощником

Стоимость — от $249.Источник: SandbarСтартап называется Sandbar, а его кольцо — Stream, пишет TechCrunch. Запустили компанию два бывших сотрудника Meta*, отвечавшие за дизайн интерфейсов, — Мина Фахми и Кирак Хун.Sandbar называет кольцо «голосовой мышью» — с помощью него можно делать заметки, взаимодействовать с ИИ-помощником и управлять воспроизведением музыки.Сооснователи Sandbar. Источник: SandbarКольцо оснащено сенсорной панелью и микрофонами. Последние по умолчанию выключены и активируются прикосновением к сенсору — так, например, можно вслух наговорить свои мысли и сохранить их как голосовую заметку. Также её можно расшифровать и превратить в текст в приложении. В будущем данные можно будет экспортировать в Notion.В нём же есть чат-бот, с которым можно общаться голосом. Он умеет систематизировать и редактировать заметки. Работает на собственной модели или сторонней — не уточняется.Стоимость — $249 (20,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 5 ноября 2025 года) за кольцо в серебряном цвете и $299 (24,1 тысячи рублей) за золотое. Есть подписка, которая даёт «неограниченное» количество заметок и чатов, а также доступ к новым функциям. Стоимость — $10 (808 рублей) в месяц. Поставки начнут в 2026 году.*Meta признана экстремистской на территории России и запрещена.#новости