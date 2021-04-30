Фото: робот-пылесос Trombia Technologies для уборки улиц Статьи редакции
Устройство протестировали в Финляндии.
В Хельсинки и Эспоо протестировали тихого робота-пылесоса Trombia Free, сообщает Cities Today.
Trombia Free — это автономное электрическое устройство. Робот потребляет только 15% энергии и небольшое количество воды, которая понадобилась бы обычной чистящей машине, и не производит вредных выбросов. Устройство замечает препятствия и пешеходов на пути. Во время работы за роботом следил оператор.
Уличный пылесос — одна из разработок компании Trombia Technologies. Тесты «умной» техники на улицах Финляндии проводит компания Jätkäsaari Mobility Lab. Самые удачные разработки внедрят в других городах страны.
Зачемубирать улицы от стартапа?
Маша написала заголовок но так и не поняла что что совершила ошибку )
Убирать улицы от стартапа... Ну такое...
Мне кажется, что тут нет ошибки. "Крем от прыщей" и "крем от компании Джонсон и Джонсон". Или: "пылесос для уборки дома" и "пылесос для уборки дома от компании Самсунг". Оба варианта верны.
Красиво. Но что будет в кейсе с крупным мусором?
"Да осилит дорогу идущий"
Можно же его оснащять разными аксесами, например чтоб выметать от бордюров - веерные щетки, как у домашних роботов-пылесосов, выметающие из углов
Насколько крупным? Ширина робота 2.3м, например - это не домашний вариант :)
У нас бы хоть обычные машины-пылесосы на улицах появились...
Во всем мире дороги, чтобы были чистые, пылесосят, собирая грязь и вывозя её подальше. И только у нас их тупо ПОЛИВАЮТ водой, чтобы грязь размазалась и частично осела на проезжающих машинах.
1. Во всём мире ты загнул. Во всём мире ещё даже голод не победили, да и дороги не везде есть.
2. У нас тоже чистят. Регулярно вижу ПУМ на дорогах городов (поливально-уборочные машины).
Хотя в регионах чаще встречаются обычные поливалки, конечно...
Ок, в той части мира, которую не стыдно брать в качестве примера и где на улице находиться не стремно. Условный Бангладеш опустим...
Так вот, в этой части мира ежеутренние пылесосы на улицах (в Азии часто с музыкой) - это обычное явление. И нет такого количества пыли-грязи на дорогах и в воздухе, машину можно мыть раз в месяц и то больше от мошек. Поливальные машины типа "огромная цистерна херачит воду по сторонам" я вообще не припомню нигде кроме России.
Мне кажется, не взлетит. Слишком маленький объём для сбора пыли. Придётся часто вытряхивать.
А куда он будет вытряхивать? Придётся ещё и "мусоросборники" прятать по всему городу, а это дорого. И обслуживать их. И часто вывозить пыль из этих "станций".
В общем, слишком дорогое внедрение на начальном этапе.
Да это не обязательно это по всему городу. Площадь перед администрацией мыть, или перед отелем, или перед офисным зданием. Прикол такой, как раньше были сигвеи.
А где на нем подушечка чтобы катать котиков? Без подушечки для котиков брать не буду!
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