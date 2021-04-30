Техника
Маша Цепелева

Фото: робот-пылесос Trombia Technologies для уборки улиц Статьи редакции

Устройство протестировали в Финляндии.

В Хельсинки и Эспоо протестировали тихого робота-пылесоса Trombia Free, сообщает Cities Today.

Trombia Free — это автономное электрическое устройство. Робот потребляет только 15% энергии и небольшое количество воды, которая понадобилась бы обычной чистящей машине, и не производит вредных выбросов. Устройство замечает препятствия и пешеходов на пути. Во время работы за роботом следил оператор.

Уличный пылесос — одна из разработок компании Trombia Technologies. Тесты «умной» техники на улицах Финляндии проводит компания Jätkäsaari Mobility Lab. Самые удачные разработки внедрят в других городах страны.

#роботы

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Чтормит

17

Зачемубирать улицы от стартапа?

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stanley

Чтормит
3

от стартапа нужно убирать не только улицы, но ещё и коворкинги! 

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Роман Рабочий

Чтормит
0

Маша написала заголовок но так и не поняла что что совершила ошибку ) 
Убирать улицы от стартапа... Ну такое...

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Люц Шнайдер

Роман
2

Мне кажется, что тут нет ошибки. "Крем от прыщей" и "крем от компании Джонсон и Джонсон". Или: "пылесос для уборки дома" и "пылесос для уборки дома от компании Самсунг". Оба варианта верны. 

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Алексей Фомичёв

1

Красиво. Но что будет в кейсе с крупным мусором?

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Кека Пека

Алексей
15

будет требовать взятку что бы не саботировать работу робота

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Kraftwerk

Алексей
0

Сзади будет иди специально обученный человек с метлой и ведром. Он же будет выметать мусор из-под бордюр, куда не заезжает робот. Только не спрашивайте "Зачем тогда этот робот нужен?". За такие вопросы расстроенные хипсторы заминусят.

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Валерий Чебирак

Kraftwerk
1

"Да осилит дорогу идущий"
Можно же его оснащять разными аксесами, например чтоб выметать от бордюров - веерные щетки, как у домашних роботов-пылесосов, выметающие из углов

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Kraftwerk

Валерий
0

Это именно немного и не понял. По "центру" дорог мусора и грязи скапливается минимум, она по краям. Но разработчики этого гаджета будто этого не понимают, либо запроектировали просто чтобы красиво катался и "чтобы было".

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stanley

Алексей
0

крупный мусор просто не поместится в [стандартный] кейс, ну что Вы такое пишете?

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Maxim Syabro

Алексей
0

Насколько крупным? Ширина робота 2.3м, например - это не домашний вариант :)

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Arkadiy K

4

У нас бы хоть обычные машины-пылесосы на улицах появились...

Во всем мире дороги, чтобы были чистые, пылесосят, собирая грязь и вывозя её подальше. И только у нас их тупо ПОЛИВАЮТ водой, чтобы грязь размазалась и частично осела на проезжающих машинах.

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Pavel Ivanov

Arkadiy
0

1. Во всём мире ты загнул. Во всём мире ещё даже голод не победили, да и дороги не везде есть.
2. У нас тоже чистят. Регулярно вижу ПУМ на дорогах городов (поливально-уборочные машины).

Хотя в регионах чаще встречаются обычные поливалки, конечно...

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Arkadiy K

Pavel
0

Ок, в той части мира, которую не стыдно брать в качестве примера и где на улице находиться не стремно. Условный Бангладеш опустим...

Так вот, в этой части мира ежеутренние пылесосы на улицах (в Азии часто с музыкой) - это обычное явление. И нет такого количества пыли-грязи на дорогах и в воздухе, машину можно мыть раз в месяц и то больше от мошек. Поливальные машины типа "огромная цистерна херачит воду по сторонам" я вообще не припомню нигде кроме России.

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Илья Волочков

1

Мне кажется, не взлетит. Слишком маленький объём для сбора пыли. Придётся часто вытряхивать.

А куда он будет вытряхивать? Придётся ещё и "мусоросборники" прятать по всему городу, а это дорого. И обслуживать их. И часто вывозить пыль из этих "станций".

В общем, слишком дорогое внедрение на начальном этапе.

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Юрий Белоножкин

Илья
0

Да это не обязательно это по всему городу. Площадь перед администрацией мыть, или перед отелем, или перед офисным зданием. Прикол такой, как раньше были сигвеи.

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Andreas Lapueros

0

А где на нем подушечка чтобы катать котиков? Без подушечки для котиков брать не буду!

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Илья Шишкунов

0

Огромная махина конечно 

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Anton Avilov

0
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