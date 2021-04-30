Trombia Free — это автономное электрическое устройство. Робот потребляет только 15% энергии и небольшое количество воды, которая понадобилась бы обычной чистящей машине, и не производит вредных выбросов. Устройство замечает препятствия и пешеходов на пути. Во время работы за роботом следил оператор.