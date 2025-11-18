«Яндекс» выпустил «Станцию 3» с эмбиент-подсветкой и «более мощным» звуком

Стоимость — от 26,9 тысячи рублей.Источник: «Яндекс»Колонка уже поступила в продажу, сообщила компания.Эмбиент-подсветка включается по голосовой команде — она включает 16 млн цветов и «множество» световых режимов. Управлять ей можно также голосом или кнопкой на верхней панели.За звук отвечают три разнонаправленных широкополосных динамика и два оппозитных низкочастотных динамика общей мощностью 50 Вт. Есть также два пассивных излучателя.Источник: «Яндекс» «Станция 3» может управлять устройствами «умного» дома, которые работают по протоколам Zigbee, Wi-fi или Matter over Wi-Fi.Кроме того, в колонке есть «детектор шумов» — она распознаёт хлопок в ладоши, щелчок пальцами, шум воды или звук сигнализации, звон разбитых вещей, плач ребёнка, лай собаки и мяуканье кошки. Если она зафиксирует один из них, то включит подходящий сценарий.ИИ-ассистент может запоминать голос и предпочтения, может поддержать разговор и помочь, например, с практикой английского языка.Среди цветов — чёрный, фиолетовый и серый.Источник: «Яндекс» #новости #яндекс #яндексстанция