Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» выпустил «Станцию 3» с эмбиент-подсветкой и «более мощным» звуком

Стоимость — от 26,9 тысячи рублей.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Колонка уже поступила в продажу, сообщила компания.
  • Эмбиент-подсветка включается по голосовой команде — она включает 16 млн цветов и «множество» световых режимов. Управлять ей можно также голосом или кнопкой на верхней панели.
  • За звук отвечают три разнонаправленных широкополосных динамика и два оппозитных низкочастотных динамика общей мощностью 50 Вт. Есть также два пассивных излучателя.
Источник: «Яндекс» 
Источник: «Яндекс» 
  • «Станция 3» может управлять устройствами «умного» дома, которые работают по протоколам Zigbee, Wi-fi или Matter over Wi-Fi.
  • Кроме того, в колонке есть «детектор шумов» — она распознаёт хлопок в ладоши, щелчок пальцами, шум воды или звук сигнализации, звон разбитых вещей, плач ребёнка, лай собаки и мяуканье кошки. Если она зафиксирует один из них, то включит подходящий сценарий.
  • ИИ-ассистент может запоминать голос и предпочтения, может поддержать разговор и помочь, например, с практикой английского языка.
  • Среди цветов — чёрный, фиолетовый и серый.
Источник: «Яндекс» 
Источник: «Яндекс» 

#новости #яндекс #яндексстанция

117 комментариев