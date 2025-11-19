Американское подразделение TP-Link обвинило своего конкурента Netgear в «клевете» о связях компании с Китаем

И требует компенсацию.Источник: WikimediaTP-Link System заявила, что американская Netgear организовала «клеветническую кампанию», чтобы с помощью ложных заявлений отпугнуть её клиентов, пишет Bloomberg.По словам компании, Netgear использовала «отчёты о доходах как платформу для распространения лжи» — но каким образом, не уточняется. Также она якобы передавала компьютерным экспертам и подкастерам «дезинформацию» о связях TP-Link System с Китаем.Кроме того, в 2024 году фирмы заключили соглашение по патентному спору — по нему Netgear пообещала не дискредитировать своего конкурента. Теперь же она нарушает соглашение.TP-Link System — самостоятельная компания. В октябре 2024 года TP-Link разделилась на неё и китайское подразделение. Между собой они официально не взаимодействуют, но расследование Bloomberg показало, что TP-Link System всё ещё ведёт деятельность в Китае. #новости #tplink