Стартап Lumia представил «умные» серьги для мониторинга состояния здоровья стоимостью $250

Их начнут продавать в 2026 году.Источник здесь и далее: LumiaКомпания заявляет, что каждая серьга весит около 1 г, что делает их «самым маленьким носимым устройством в мире» и расширяет возможности применения по сравнению с «умными» кольцами и часами, отмечает Gizmodo.Серьги Lumia 2 будут представлены в разных стилях. Некоторые из них можно носить, не прокалывая ухо, или крепить к другим серьгам. Модуль мониторинга здоровья установлен только в одной из них, поэтому носить обе необязательно. Полного заряда аккумулятора хватит на пять-восемь дней, пишет Gizmodo. В серьгах также можно принимать душ, но точную степень влагозащиты не уточняют.Устройство позволяет отслеживать кровообращение, качество сна и физические нагрузки. Для управления серьгами есть приложения на iOS или Android. За доступ ко всем медицинским показателям нужно будет дополнительно оплачивать подписку — $10 в месяц (примерно 800 рублей).Lumia 2 поступят в продажу в 2026 году по цене $250 (около 20,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 19 ноября 2025 года). Они будут доступны в золотом, серебряном и прозрачном вариантах.Работу над первой моделью серёжек Lumia начала в 2020 году. Они не были доступны для покупки и предназначались только на пациентов с хроническим нарушением кровотока.#новости