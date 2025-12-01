Популярное
Данила Бычков
Техника

Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать государственное приложение, которое нельзя удалить — Reuters

Оно направлено на борьбу с мошенничеством.

Источник: Bloomberg
  • Документ не публиковали официально — его разослали компаниям в частном порядке, пишет Reuters. У производителей есть 90 дней, чтобы предустановить кибербез-приложение Sanchar Saathi на «новые» устройства.
  • Оно позволяет сообщать о подозрительных звонках, блокировать потерянные или украденные устройства и проверять серийный номер смартфона. При этом пользователи не смогут отключить или удалить приложение, отмечает издание.
  • Директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак полагает, что требование о предустановке вызовет недовольство со стороны Apple — исторически компания отказывалась выполнять подобные запросы со стороны правительств.
  • Компания может постараться найти компромисс, при котором пользователю будет предложено скачать приложение «добровольно» вместо обязательной предустановки, считает Патхак.
  • Индия — один из крупнейших рынков мобильной связи в мире, подчёркивает Reuters. В стране насчитывается больше 1,2 млрд абонентов и около 735 млн смартфонов.

