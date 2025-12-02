Samsung представила складной смартфон с тройным экраном Galaxy Z TriFold

12 декабря 2025 года устройство поступит в продажу в Южной Корее. Источник: BloombergСмартфон будет доступен только в чёрном цвете с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора Galaxy Z TriFold составит 5600 мА·ч. Толщина в сложенном виде — 12,9 мм. При этом толщина отдельных панелей разная — от 3,9 до 4,2 мм.На устройстве одновременно можно запускать три приложения, а складывается оно внутрь — буквой «П». Диагональ экрана в разложенном виде составит 10 дюймов. Разрешение дисплея — 2160×1584 с частотой обновления 1-120 Гц. Вес смартфона составит 309 г.У Galaxy Z TriFold две фронтальные камеры на 10 Мп, 200-мегапиксельный главный модуль, сверхширокоугольная камера на 12 Мп и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом на 10 Мп. Смартфон поступит в продажу в Южной Корее 12 декабря 2025 года. Затем устройство появится на других рынках, включая Китай, Тайвань, Сингапур и ОАЭ. В США Galaxy Z TriFold станет доступен в первом квартале 2026 года. По данным CNBC, цена «трикладушки» составит $2449 (190,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 2 декабря 2025 года).Источник: Samsung#новости #samsung