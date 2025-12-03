Google тестирует в Andorid функцию, которая позволяет добавлять пометку «срочно» к звонкам

Она работает, только если оба пользователя сохранили друг друга в контактах.Источник: GoogleПока функция Call Reason (Причина звонка) находится на стадии бета-тестирования в приложении Phone by Google, пишет The Verge. Её доступность зависит от модели смартфона. Когда функция появится в общем доступе — не уточняется.Пользователи, которые сохранены в контактах друг у друга, могут добавлять пометку «срочно» к своим звонкам — она показывается на экране входящего вызова у получателя, а также в журнале звонков, если вызов пропущен.Добавить дополнительные примечания к звонку помимо пометки «срочно», например, причину вызова, пока нельзя, отмечает издание.#новости #android