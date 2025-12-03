Micron откажется от потребительского бренда Crucial и сосредоточится на выпуске чипов для дата-центров

Поставки продолжат до февраля 2026 года.Источник: Micron Crucial Micron Technology сообщил, что перестанет продавать потребительские товары под брендом Crucial в офлайне, интернет-магазинах и у дистрибьюторов по всему миру.Поставки продолжат до конца второго финансового квартала в феврале 2026 года, после чего прекратят. Компания обещала продолжить гарантийное обслуживание и поддержку продукции Crucial. Под этим брендом выпускают SSD-накопители и чипы оперативной памяти.Micron продолжит продавать корпоративные продукты под брендом Micron. В компании отметили, что решили сосредоточиться на «крупных стратегических клиентах в быстрорастущих сегментах», среди которых дата-центры для ИИ. Компания — один из крупнейших мировых поставщиков чипов памяти наряду с SK Hynix и Samsung, отмечает Reuters.Сколько человек в команде затронут изменения, Micron не уточнил, но отметил: увольнения постараются минимизировать за счёт перевода сотрудников на другие должности внутри компании. На фоне новости акции Micron Technology на Nasdaq упали к 21:52 мск на 3% и стоят около $232 за штуку.#новости #micron