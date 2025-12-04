Популярное
Данила Бычков
Техника

Стартап Woojer представил виброакустический наматрасник — он позволяет «ощутить» звук при прослушивании музыки, просмотре фильмов или в играх

Стоит $800.

Источник: Woojer
Источник: Woojer
  • Наматрасник Woojer Mat разработал стартап Woojer, который до этого уже создавал вибрирующие пояса и жилеты, пишет The Verge. Накладка на матрас позволяет ощутить вибрации во время просмотра фильмов или прослушивания музыки, что делает потребление контента «более захватывающим», заявляют разработчики.
  • Внутри устройства находятся шесть преобразователей, которые могут воспроизводить низкие частоты до 250 Гц. При этом наматрасник не рассчитан на постоянное использование — его советуют подключать «по необходимости».
  • По словам разработчиков, Mat также помогает снизить стресс и напряжение, облегчить боль и улучшить качество сна. Его можно подключить к другим устройствам с помощью Bluetooth, USB-C или AUX. Корреспондент The Verge отметил, что ещё не протестировал наматрасник и не может подтвердить заявления компании о его пользе для здоровья.
  • В мобильном приложении для Woojer Mat доступна «богатая библиотека виброакустических сеансов» для различных целей — от расслабления до снятия боли в спине, утверждают в компании. Интенсивность и громкость вибраций пользователи могут регулировать с помощью боковой панели на самом устройстве.
Источник: Woojer
Источник: Woojer

#новости

3
1
15 комментариев