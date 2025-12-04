Стартап Woojer представил виброакустический наматрасник — он позволяет «ощутить» звук при прослушивании музыки, просмотре фильмов или в играх

Стоит $800.Источник: WoojerНаматрасник Woojer Mat разработал стартап Woojer, который до этого уже создавал вибрирующие пояса и жилеты, пишет The Verge. Накладка на матрас позволяет ощутить вибрации во время просмотра фильмов или прослушивания музыки, что делает потребление контента «более захватывающим», заявляют разработчики.Внутри устройства находятся шесть преобразователей, которые могут воспроизводить низкие частоты до 250 Гц. При этом наматрасник не рассчитан на постоянное использование — его советуют подключать «по необходимости».По словам разработчиков, Mat также помогает снизить стресс и напряжение, облегчить боль и улучшить качество сна. Его можно подключить к другим устройствам с помощью Bluetooth, USB-C или AUX. Корреспондент The Verge отметил, что ещё не протестировал наматрасник и не может подтвердить заявления компании о его пользе для здоровья.В мобильном приложении для Woojer Mat доступна «богатая библиотека виброакустических сеансов» для различных целей — от расслабления до снятия боли в спине, утверждают в компании. Интенсивность и громкость вибраций пользователи могут регулировать с помощью боковой панели на самом устройстве.Источник: Woojer#новости