США запретили поставки новых моделей дронов из Китая и других стран — мера затронет DJI и Autel Robotics

Из-за рисков для нацбезопасности.Источник: DJI / The VergeФедеральная комиссия по связи США (FCC) добавила китайские дроны DJI, Autel Robotics и устройства других иностранных производителей в список тех, что «представляют угрозу нацбезопасности» страны, пишет Reuters.Это означает, что иностранные производители не смогут получить обязательное разрешение FCC на продажу новых моделей дронов или критически важных компонентов в США, поясняет агентство.CNN Business уточняет, что решение не затрагивает импорт, продажу или использование моделей, которые уже получили разрешение. Исключение также могут сделать для устройств, которые порекомендует Минобороны или Министерство внутренней безопасности, пишет The Verge.WSJ отмечает, что США пытаются запретить китайские дроны как минимум с 2017 года. В 2020 году власти запретили американским компаниям поставлять технологии DJI, а в 2021-м, по словам источников FT, Минфин США внёс компанию в «чёрный список» для инвесторов.На долю DJI приходится от 70% до 90% коммерческих, государственных и любительских дронов в США, пишет WSJ. Компания заявила, что разочарована решением FCC, а опасения по поводу безопасности данных с её устройств ничем не подкреплены. В Autel не ответили на запрос издания.#новости