РБК: Google начала вывозить устаревшие серверы, ускоряющие загрузку контента, у российских провайдеров — это техническая процедура

По словам опрошенных изданием экспертов, качество сервисов для пользователей не изменится. Источник: объявление на Ozon В письме Google предупредила провайдеров, что заберёт у них кэширующие серверы модели Dell R720, пишет РБК со ссылкой на источники.Речь о серверах, что используются в рамках Google Global Cache (GGC) — системы для ускорения доставки контента. Google устанавливает их в разных странах, в том числе в России — до 2022 года. На локальных серверах кэшируется наиболее востребованный пользователями контент, за счёт чего он быстрее загружается.В письме говорится, что указанная модель снята с производства. Все остальные серверы из системы GGC останутся. Выводить Dell R720 из эксплуатации планируют с 26 января 2026 года.По словам источника РБК, Google в уточняющем письме попросила отключить и извлечь из стойки указанные серверы, а также указать адрес, откуда их можно забрать. Вопросом передачи оборудования занимается европейская компания MPK Asset Solutions — она специализируется на управлении «жизненным циклом» ИТ-оборудования, включая его утилизацию, покупку, продажу, демонтаж и уничтожение данных.По словам опрошенных РБК экспертов, вывод серверов Dell R720 из эксплуатации выглядит как техническая процедура по списанию устаревшего оборудования — его поддержку прекратили ещё в 2018 году. У некоторых российских операторов связи продолжает работать оборудование кэширования, на котором остаётся интернет-трафик Google. При этом качество работы сервисов от этого не снизится.#новости #google