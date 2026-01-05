Xreal анонсировала AR-очки Xreal 1S за $449

Это улучшенная и более дешёвая версия Xreal One.Источник: Amelia Holowaty Krales / The VergeXreal анонсировала устройство в преддверии выставки CES 2026 — это обновлённая версия очков Xreal One, представленных в конце 2024 года. Об этом пишет Android Authority. Xreal 1S подключаются к другим устройствам с помощью USB-C и выводят изображение на micro-OLED-дисплеях за линзами.Разрешение — 1200p на каждую линзу (по сравнению с 1080p у предыдущей версии), яркость выросла с 600 до 700 нит, угол обзора — 52°, соотношение сторон — 16:10 вместо 16:9, уточняет The Verge. Максимальная частота обновления осталась прежней — 120 Гц.Модель также получила функцию Real 3D, которая преобразует 2D-видео в 3D. Редактор The Verge, протестировавшая её, отмечает: в игре Mario Kart эффект «был не очень заметен, хотя появилась “дополнительная глубина”», но при просмотре видео с автомобилями или панорам эффект может стать «забавным дополнением».В дужки встроены динамики от Bose. Есть съёмная камера для фотографий и видео. Издание отмечает, что очки Xreal занимают нишу устройств для пользователей, которые хотят получить иммерсивный контент или второй монитор без использования громоздких гарнитур.Цена очков — $449 (около 35 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 января 2026 года). Xreal One на старте стоили $499. Одновременно с Xreal 1S компания представила Xreal Neo — видеохаб и аккумулятор ёмкостью 10 тысяч мА·ч, который может одновременно подзаряжать и очки, и второе устройство. Он стоит $99 ($119 после 4 февраля 2026 года).Источник: Xreal / Android Authority#новости