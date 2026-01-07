Японский стартап Verne Technologies представил на CES концепт маски с шумоподавлением для разговоров в публичных местах

Например, для телефонных звонков или общения с ИИ-ассистентом.Источник: Verne TechnologiesКомпания представила концепт маски под названием Wearphone на выставке CES 2026, пишет PCMag. Разработчики устройства утверждают, что оно может снижать уровень голоса на 10-20 дБ.Маска оснащена микрофоном. В Verne Technologies говорят, что с её помощью можно вести конфиденциальные телефонные разговоры в публичных местах, а также давать команды ИИ-ассистенту.Устройство ещё находится на этапе разработки. В компании полагают, что с ростом популярности голосовых помощников у пользователей появится дополнительная потребность в приватном общении с ИИ.Продажи Wearphone планируют начать летом 2026 года. По предзаказу стоимость устройства составляет $450 (около 35 тысяч рублей по курсу ЦБ на 7 января 2025 года). Компания также планирует предлагать пользователям подписку за $19 в месяц, которая позволит «улучшить распознавание речи», отмечает PCMag.Источник: Verne Technologies#новости #ces2026