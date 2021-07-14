Microsoft анонсировала сервис Windows 365 — «облачную» ОС по подписке для бизнеса Статьи редакции
«Гибридная Windows для гибридной работы» запустится 2 августа 2021 года.
Windows 365 — сервис, который позволяет компаниям создавать облачные ПК на базе Windows 10 и Windows 11 (когда она выйдет) и назначать их сотрудникам. Доступ к системе можно получить через любой современный браузер или приложение Microsoft Remote Desktop.
С помощью Windows 365 сотрудники смогут в реальном времени получать доступ к своим приложениям, данным, настройкам и инструментам независимо от устройства — будь то ПК, Mac, iPad, компьютер на Linux или Android.
Microsoft заявляет, что облачная Windows мгновенно загружается, легко администрируется ИТ-отделом компании и не требует особых знаний для развёртывания внутри организации.
Облачная Windows построена по принципу Zero Trust, она быстрее и безопаснее, чем обычная, утверждает компания. Сервис не требует технологии виртуализации, все данные хранит в облаке, а не на устройстве, и сохраняет состояние после завершения работы пользователя.
Windows 365 будет распространяться по ежемесячной подписке: её стоимость зависит от количества пользователей — в отличие от других сервисов, где бизнес-модель основана на времени аренды ПК.
Будет две редакции: Business и Enterprise, которые работают в облаке Azure Vistual Desktop. Стоимость подписки за одного пользователя Microsoft пока не раскрывает, как и разницу между редакциями — информация будет доступна в день запуска сервиса 2 августа.
Характеристики каждого ПК можно настраивать индивидуально: Microsoft предлагает 12 конфигураций с различной мощностью: от 1 CPU с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти до 8 CPU с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.
С помощью Windows 365 компания хочет решить проблемы работодателей, с которыми они столкнулись до пандемии, а заодно улучшить качество гибридного формата работы:
- Например, сервис будет полезен компаниям, которые нанимают сотрудников на удалёнку или по контракту, утверждает Microsoft. С помощью Windows 365 можно дать доступ к корпоративной сети без настройки VPN и не беспокоясь за возможные утечки данных с личных устройств сотрудников.
- Сотрудники смогут работать из любого места через любое устройство, а заодно не сталкиваться с логистическими проблемами получения нового оборудования или защиты личных устройств.
- Компания сможет быстро увеличивать вычислительную мощность устройств работников и давать доступ к новым сервисам и приложениям при необходимости.
Ничосе лонгрид, аж читать задолбался! Столько подробностей вау
Спасибо, что восполнил пробел целым экраном на мобилке. Очень хотелось поскроллить.
Бгг )))
Просто там написано было шо новость дополняется.
Непонятно нахуя опубликовывать тогда её было в неготовом виде.
Типа чтобы быстрее всех успеть чи шо
Синий экран тоже облачный?
Цена
Мне кажется, или гугл с хромбуками такое ещё 10 лет назад предлагали?
Боюсь, что минимальная конфигурация 1 CPU с 2 ГБ ОЗУ будет работать только на защитник windows и центр обновлений. И разве у 11-й минималки не 4 Гб?
Короче чтобы войти в облачную винду нужна обычная винда?
Умный Валера
Нужна операционка, поддерживающая их RDP приложение.
При всем уважении к смартфонам и планшетам....
Умный Валера
Самый наглядный пример это Steam Link, когда можно запустить игру на ПК и играть в неё на смартфоне.
Я всё равно надеюсь, что у них будет отдельное приложение, потому что работа с операционкой через браузер мобильного устройства мне представляется сомнительной. Хотя бы в плане производительности. Могу ошибаться.
Первый
Тебе в одноклассники, мальчик
Меня от туда выгнали, я сюда за дизлайками, девочка))))
С помощью Windows 365 сотрудники смогут в реальном времени получать доступ к своим приложениям, данным, настройкам и инструментам независимо от устройства — будь то PC, Mac, iPad, компьютер на Linux или Android.
Интересно будет увидеть реализацию этого через загрузочные флешки, чтобы её можно было просто вставить в монитор или телевизор, подключиться к интернету и работать.
Потому что сама идея флешек-мини пк была интересной, но, как я понимаю, на данный момент умерла.
Вопрос в её реализации. Если пользователям в новых девайсах будет доступна бесплатная предустановленная среда для работы с облаком это одно. Если им придётся прибегать к помощи полноценных предустановленных ОС, будь то Linux или Windows за деньги, то здесь уже вопрос о целесообразности облачного решения для домашнего использования.
Чем это отличается от виндового VPS за 500+ рублей в месяц? Мощные конфиги будут дешевле? 🤔
Работать ось будет круглосуточно или только при коннекте по RDP?
Комментарий удален
Комментарий удален
Хз, рабочие данные стало быть тоже у них на серверах предлагается хранить ? А если яой/биооружие/уклонение от налогов?
И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.
«Гибридная Windows для гибридной работы» запустится 2 августа 2021 года.
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