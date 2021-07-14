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Техника
Евгений Делюкин

Microsoft анонсировала сервис Windows 365 — «облачную» ОС по подписке для бизнеса Статьи редакции

«Гибридная Windows для гибридной работы» запустится 2 августа 2021 года.

35 35 комментариев
2543 просмотров

Windows 365 — сервис, который позволяет компаниям создавать облачные ПК на базе Windows 10 и Windows 11 (когда она выйдет) и назначать их сотрудникам. Доступ к системе можно получить через любой современный браузер или приложение Microsoft Remote Desktop.

С помощью Windows 365 сотрудники смогут в реальном времени получать доступ к своим приложениям, данным, настройкам и инструментам независимо от устройства — будь то ПК, Mac, iPad, компьютер на Linux или Android.

Пример работы Windows 365

Microsoft заявляет, что облачная Windows мгновенно загружается, легко администрируется ИТ-отделом компании и не требует особых знаний для развёртывания внутри организации.

Облачная Windows построена по принципу Zero Trust, она быстрее и безопаснее, чем обычная, утверждает компания. Сервис не требует технологии виртуализации, все данные хранит в облаке, а не на устройстве, и сохраняет состояние после завершения работы пользователя.

Windows 365 будет распространяться по ежемесячной подписке: её стоимость зависит от количества пользователей — в отличие от других сервисов, где бизнес-модель основана на времени аренды ПК.

Будет две редакции: Business и Enterprise, которые работают в облаке Azure Vistual Desktop. Стоимость подписки за одного пользователя Microsoft пока не раскрывает, как и разницу между редакциями — информация будет доступна в день запуска сервиса 2 августа.

Характеристики каждого ПК можно настраивать индивидуально: Microsoft предлагает 12 конфигураций с различной мощностью: от 1 CPU с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти до 8 CPU с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

С помощью Windows 365 компания хочет решить проблемы работодателей, с которыми они столкнулись до пандемии, а заодно улучшить качество гибридного формата работы:

  • Например, сервис будет полезен компаниям, которые нанимают сотрудников на удалёнку или по контракту, утверждает Microsoft. С помощью Windows 365 можно дать доступ к корпоративной сети без настройки VPN и не беспокоясь за возможные утечки данных с личных устройств сотрудников.
  • Сотрудники смогут работать из любого места через любое устройство, а заодно не сталкиваться с логистическими проблемами получения нового оборудования или защиты личных устройств.
  • Компания сможет быстро увеличивать вычислительную мощность устройств работников и давать доступ к новым сервисам и приложениям при необходимости.

С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC. Подобно тому, как приложения были перенесены в облако с помощью SaaS, теперь мы переносим операционную систему в облако, предоставляя организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников

Сатья Наделла
председатель совета директоров и генеральный директор Microsoft

#новость #microsoft #windows

35 35 комментариев
22
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БАБКА В ЗАСАДЕ

9

Ничосе лонгрид, аж читать задолбался! Столько подробностей вау 

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Alex Sunseticy

БАБКА
2

Спасибо, что восполнил пробел целым экраном на мобилке. Очень хотелось поскроллить.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Alex
1

Бгг )))
Просто там написано было шо новость дополняется.
Непонятно нахуя опубликовывать тогда её было в неготовом виде.
Типа чтобы быстрее всех успеть чи шо 

Ответить

Семен Смирнов

БАБКА
1

С подключением к политике Комитета

Ответить

Дамир Губаев

8

Синий экран тоже облачный?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Дамир
4

Заоблачный)

Ответить

NiceBuh ru

2

Цена

Ответить

Tinky Winky

NiceBuh
0
Ответить

Евгений Делюкин

Tinky
1

Это Microsoft 365 (пакет с офисом и прочим), а не анонсированная Windows 365.

Ответить

Евгений Делюкин

NiceBuh
0

Дополним, как только станет известно — возможно, не раньше августа будет

Ответить

Игнат Смирнов

1

Мне кажется, или гугл с хромбуками такое ещё 10 лет назад предлагали? 

Ответить

Иван Николаев

Игнат
2

Ну они же облажались и не сделали

Ответить

ro Smw

1

Боюсь, что минимальная конфигурация 1 CPU с 2 ГБ ОЗУ будет работать только на защитник windows и центр обновлений. И разве у 11-й минималки не 4 Гб?

Ответить

Forgotten Games

0

Короче чтобы войти в облачную винду нужна обычная винда?

Ответить

Умный Валера

Forgotten
1

Нужна операционка, поддерживающая их RDP приложение.

Ответить

Евгений Делюкин

Умный
3

Microsoft утверждает, что нужен любой современный браузер — хоть Chrome на Android-смартфоне, если есть необходимость и возможность поработать через смартфон

Ответить

Forgotten Games

Евгений
0

При всем уважении к смартфонам и планшетам....

Ответить

Евгений Делюкин

Forgott…
1

Ну, в теории можно же подключить смартфон к монитору, вот уже и рабочая станция 

Ответить

Умный Валера

Forgott…
0

Самый наглядный пример это Steam Link, когда можно запустить игру на ПК и играть в неё на смартфоне.

Ответить

Умный Валера

Евгений
0

Я всё равно надеюсь, что у них будет отдельное приложение, потому что работа с операционкой через браузер мобильного устройства мне представляется сомнительной. Хотя бы в плане производительности. Могу ошибаться.

Ответить

Евгений Делюкин

Умный
0

Будет и отдельное, да 

Ответить

Forgotten Games

Умный
0

Это круто. Чтобы войти в операционку нужна операционка:-)

Ответить

Дмитрий Девяшин

–15

Первый

Ответить

Иван Николаев

Дмитрий
2

Тебе в одноклассники, мальчик

Ответить

Дмитрий Девяшин

Иван
–2

Меня от туда выгнали, я сюда за дизлайками, девочка))))

Ответить

Hoken PWNZ

Дмитрий
1

Ты нам тут девок не порть, нныа ссаной тряпкой

Ответить

Умный Валера

0

 С помощью Windows 365 сотрудники смогут в реальном времени получать доступ к своим приложениям, данным, настройкам и инструментам независимо от устройства — будь то PC, Mac, iPad, компьютер на Linux или Android.

Интересно будет увидеть реализацию этого через загрузочные флешки, чтобы её можно было просто вставить в монитор или телевизор, подключиться к интернету и работать.
Потому что сама идея флешек-мини пк была интересной, но, как я понимаю, на данный момент умерла.

Ответить

Евгений Делюкин

Умный
0

Так как подписка оплачивается за пользователей, а не время работы, то явно в скором времени будет и версия для персональных пользователей — вопрос только в том, сколько это будет стоить и какие будут ограничения для них

Ответить

Умный Валера

Евгений
1

Вопрос в её реализации. Если пользователям в новых девайсах будет доступна бесплатная предустановленная среда для работы с облаком это одно. Если им придётся прибегать к помощи полноценных предустановленных ОС, будь то Linux или Windows за деньги, то здесь уже вопрос о целесообразности облачного решения для домашнего использования.

Ответить

Евгений Делюкин

Умный
1

Понял о чем вы. Мне кажется, что загрузочная «флешка» с линуксовым браузером Edge и Wi-Fi-модулем — вполне реальность 

Ответить

Михаил Иванов

0

Интересно

Ответить

Анон Плиз

0

Чем это отличается от виндового  VPS за 500+ рублей в месяц? Мощные конфиги будут дешевле? 🤔

Работать ось будет круглосуточно или только при коннекте по RDP?

Ответить

Комментарий удален

Nikita Rogatov

0

это же VDI только под другим соусом и кастрированный

Ответить

Sergey L.

0

Продажи вырастут от слова ооочень!!!

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Комментарий удален

Александр Привалов

0

Хз, рабочие данные стало быть тоже у них на серверах предлагается хранить ? А если яой/биооружие/уклонение от налогов?

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