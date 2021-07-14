«Гибридная Windows для гибридной работы» запустится 2 августа 2021 года.

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Windows 365 — сервис, который позволяет компаниям создавать облачные ПК на базе Windows 10 и Windows 11 (когда она выйдет) и назначать их сотрудникам. Доступ к системе можно получить через любой современный браузер или приложение Microsoft Remote Desktop.

С помощью Windows 365 сотрудники смогут в реальном времени получать доступ к своим приложениям, данным, настройкам и инструментам независимо от устройства — будь то ПК, Mac, iPad, компьютер на Linux или Android.

Пример работы Windows 365

Microsoft заявляет, что облачная Windows мгновенно загружается, легко администрируется ИТ-отделом компании и не требует особых знаний для развёртывания внутри организации.

Облачная Windows построена по принципу Zero Trust, она быстрее и безопаснее, чем обычная, утверждает компания. Сервис не требует технологии виртуализации, все данные хранит в облаке, а не на устройстве, и сохраняет состояние после завершения работы пользователя.

Windows 365 будет распространяться по ежемесячной подписке: её стоимость зависит от количества пользователей — в отличие от других сервисов, где бизнес-модель основана на времени аренды ПК.

Будет две редакции: Business и Enterprise, которые работают в облаке Azure Vistual Desktop. Стоимость подписки за одного пользователя Microsoft пока не раскрывает, как и разницу между редакциями — информация будет доступна в день запуска сервиса 2 августа.

Характеристики каждого ПК можно настраивать индивидуально: Microsoft предлагает 12 конфигураций с различной мощностью: от 1 CPU с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти до 8 CPU с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

С помощью Windows 365 компания хочет решить проблемы работодателей, с которыми они столкнулись до пандемии, а заодно улучшить качество гибридного формата работы:

Например, сервис будет полезен компаниям, которые нанимают сотрудников на удалёнку или по контракту, утверждает Microsoft. С помощью Windows 365 можно дать доступ к корпоративной сети без настройки VPN и не беспокоясь за возможные утечки данных с личных устройств сотрудников.

Сотрудники смогут работать из любого места через любое устройство, а заодно не сталкиваться с логистическими проблемами получения нового оборудования или защиты личных устройств.

Компания сможет быстро увеличивать вычислительную мощность устройств работников и давать доступ к новым сервисам и приложениям при необходимости.