Таня Боброва
Техника

Sony выпустила наушники-клипсы LinkBuds Clip, которые не закрывают ушной канал

Стоят $230.

Источник: Sony
Источник: Sony
  • Компания представила беспроводные наушники-клипсы открытого типа LinkBuds Clip, которые не закрывают ушной канал. Конструкция не давит на внутреннюю часть уха, что потенциально делает их удобными для длительного ношения, пишет The Verge.
  • Заявленное время автономной работы — до девяти часов на одном заряде, вместе с кейсом — до 37 часов. Трёхминутная зарядка обеспечит до часа прослушивания музыки.
  • Наушники поддерживают три режима по касанию: стандартный, усиление голоса для прослушивания в шумной обстановке и «режим подавления утечки звука» — он снижает громкость в тихих местах, чтобы музыка не мешала окружающим. Управлять настройками также можно через приложение с помощью десятиполосного эквалайзера.
  • По словам Sony, наушники поддерживают «отличное качество звонков» с помощью датчика костной проводимости для захвата голоса и системы шумоподавления на базе ИИ, пишет GSMarena. Степень защиты от брызг — IPX4. Есть поддержка Multipoint для подключения к нескольким источникам.
  • Наушники доступны в США по цене $229,99 (около 17,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 января 2026 года).
В комплекте идут амбушюры для лучшей посадки. Источник: Sony
В комплекте идут амбушюры для лучшей посадки. Источник: Sony

#новости #sony

