Sony выпустила наушники-клипсы LinkBuds Clip, которые не закрывают ушной канал

Стоят $230.Источник: SonyКомпания представила беспроводные наушники-клипсы открытого типа LinkBuds Clip, которые не закрывают ушной канал. Конструкция не давит на внутреннюю часть уха, что потенциально делает их удобными для длительного ношения, пишет The Verge.Заявленное время автономной работы — до девяти часов на одном заряде, вместе с кейсом — до 37 часов. Трёхминутная зарядка обеспечит до часа прослушивания музыки.Наушники поддерживают три режима по касанию: стандартный, усиление голоса для прослушивания в шумной обстановке и «режим подавления утечки звука» — он снижает громкость в тихих местах, чтобы музыка не мешала окружающим. Управлять настройками также можно через приложение с помощью десятиполосного эквалайзера.По словам Sony, наушники поддерживают «отличное качество звонков» с помощью датчика костной проводимости для захвата голоса и системы шумоподавления на базе ИИ, пишет GSMarena. Степень защиты от брызг — IPX4. Есть поддержка Multipoint для подключения к нескольким источникам.Наушники доступны в США по цене $229,99 (около 17,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 января 2026 года).В комплекте идут амбушюры для лучшей посадки. Источник: Sony#новости #sony